Il furto della Gioconda, l’arresto di Picasso e l’errore che tradì il ladro Vincenzo Peruggia due anni dopo: il mitico colpo al Louvre

Parigi – Il 22 agosto 1911. Mattina. Un imbianchino e decoratore del varesotto, il poi leggendario Vincenzo Peruggia, sta pranzando nella sua modesta stanza in rue de l’Hopital Saint-Louis con la Gioconda nascosta sotto il tavolino, chiusa in una cassa di legno e occultata nel pavimento. Ha da poco rubato il capolavoro di Leonardo da Vinci dal Louvre: è proprio convinto che Napoleone abbia rubato il quadro agli italiani, per lui quel furto non è un reato ma un atto di giustizia (sappiamo invece che non è cosi, la Monna Lisa fu venduta in realtà ai francesi nel ‘500 dallo stesso Leonardo). Peruggia lavorava per una ditta che si occupava della manutenzione interna del Louvre, installava i vetri protettivi sulle opere della collezione, e per questo era titolato all’ingresso. Tra il museo e la casa c’erano una quarantina di minuti a piedi. All’uscita lo stuccatore varesotto sbagliò autobus. Teneva la Gioconda nascosta sotto il cappotto.

La Gioconda di Leonardo da Vinci

Un emigrante. Un artigiano che nel 1907 andò a cercar fortuna oltralpe, a Parigi, come tanti connazionali dell’epoca. Il lavoro per il pane, una vita ruvida di sacrifici. Dipingere pareti, maneggiare vetri e cornici. Eccolo Vincenzo Peruggia da Dumenza, provincia di Varese. La sua salute era fragile: soffriva di saturnismo, dovuto all'inalazione del piombo presente nelle vernici. Dopo il furto e il pasto a casa, torno in servizio al Louvre.

La Gioconda esposta agli Uffizi dopo il suo ritrovamento in un hotel di via Panzani a Firenze il 12 dicembre 1913

Secondo qualche versione Peruggia, il vendicatore dello “scippo napoleonico”, si sarebbe nascosto in uno sgabuzzino la sera del 21 agosto, prima del giorno di chiusura del museo (allora era il lunedì), per uscirne la mattina presto da una porta secondaria. Forse ha solamente approfittato della scarsa vigilanza all’alba di un giorno agostano per vestire un camice da lavoro, introdursi nel Salon Carrè deserto e semplicemente staccare il quadro. All’epoca la Monna Lisa era esposta tra un Correggio e un Tiziano, e non nella sala attuale visitata ogni anno da migliaia di turisti da tutto il mondo e protetta da una teca di cristallo. Dopo aver preso la Gioconda dal muro avrebbe infilato rapido una scala di servizio per poi salire sale al piano superiore, rimuove la cornice, nascondere la tavola (77 centimetri per 53) sotto il camiciotto da operaio e tornare a casa, in Rue de l’Hopital Saint Louis, appunto.

A scoprire il furto quella mattina del 22 agosto 1911 furono due artisti parigini, Louis Béroud e Frédéric Languillerme, arrivati al Louvre per copiare la Gioconda. Ma la parete che da anni custodiva l'enigmatico sorriso di Monna Lisa era spoglia. Trovarono solo un vuoto rettangolo bianco sul muro della Sala Carré. Scattarono gli allarmi. Il capo della sicurezza fu avvisato e in poche ore il Louvre si trasformò in una scena del crimine. La polizia trovò cornice e vetro protettivo abbandonati nella scaletta e scoprì che la porta secondaria era stata forzata. L'ipotesi che il ladro fosse un operaio fu immediata. Anche Peruggia fu interrogato, ma nulla sembrò sospetto. Aveva già nascosto la Gioconda sotto il pavimento del tavolo, in una cassa di legno costruita da lui stesso.

Scoppiò un caso internazionale, a cui seguì uno scandalo culturale, una trama degna di un romanzo. L’opinione pubblica si scatenò. I giornali parlavano di un colpo orchestrato da un collezionista americano o addirittura di una cospirazione internazionale. Vennero arrestati per errore persino Guillaume Apollinaire e Pablo Picasso, entrambi poi scagionati. Nessuno immaginava che il quadro fosse a pochi isolati dal Louvre, sotto le assi malmesse di una stanza malcioncia.

Peruggia visse due anni da uomo invisibile. Temendo che l'umidità rovinasse il quadro, lo affidò per un periodo a un connazionale nel suo stesso palazzo. Poi lo riprese con sé, lo portò in Italia nel 1913, e si stabilì a Dumenza. Lì progettò il colpo finale: vendere la Gioconda agli Uffizi di Firenze, con la pretesa che restasse in Italia.

Una foto d'archivio del dipinto di Leonardo da Vinci, La Gioconda

Qui la storia fece il suo giro di boa. Il 29 novembre 1913 Peruggia scrisse sotto il falso nome di "Léonard V." al collezionista fiorentino Alfredo Geri, offrendogli il dipinto. Geri, incredulo, contattò Giovanni Poggi, direttore degli Uffizi. Organizzarono un incontro per l'11 dicembre 1913 a Firenze, all'Hotel Tripoli-Italia. Peruggia si presentò puntuale, aprì la valigia e rivelò il tesoro rubato. Poggi riconobbe immediatamente l'originale ma disse a Peruggia che avrebbe dovuto verificare l'autenticità della tavola. Il giorno dopo, il 12 dicembre, l’artigiano di Dumenza fu arrestato dai carabinieri.

Il processo si svolse a Firenze il 4 e 5 giugno 1914, davanti alla stampa internazionale, L'opinione pubblica italiana simpatizzava con Peruggia, considerandolo un patriota. La difesa sostenne che l'uomo non era del tutto lucido e un test psichiatrico confermò un possibile squilibrio. La corte, accogliendo le attenuanti, lo condannò a un anno e 15 giorni di reclusione per furto aggravato. Il 29 luglio 1914, in Appello, la pena fu ridotta a sette mesi e otto giorni. Essendo già stato in carcere in attesa del processo, Peruggia fu subito scarcerato.

I turisti al Louvre per la Gioconda

Dopo una breve esposizione in Italia - prima agli Uffizi a Firenze, poi alla Galleria Borghese di Roma e alla Pinacoteca di Brera a Milano il 29 e 30 dicembre 1913 – la Gioconda fu restituita ufficialmente alla Francia. Il 4 gennaio 1914 arrivò a Parigi su un vagone speciale delle ferrovie italiane. Al Louvre la attendevano il presidente della Repubblica e il governo al completo. Da quel momento in poi la Gioconda non fu più solo un dipinto. Era diventata una leggenda.

Dopo il clamore Peruggia scomparve nuovamente nell'anonimato. Partecipò alla Prima Guerra Mondiale, fu fatto prigioniero dagli austriaci, si sposò nel 1921 e tornò a vivere in Francia, con il nome modificato nei documenti da "Vincenzo" a "Pietro". Morirà il 8 ottobre 1925, nel giorno del suo 44esimo compleanno, a Saint-Maur-des-Fossés, stroncato da un infarto. Sua figlia Celestina, nata nel 1924, ricordava che da bambina, nel quartiere, la chiamavano affettuosamente: "la Giocondina".

Ma qual è la vera storia della Gioconda? Arrivata in Francia attraverso le Alpi assieme a Leonardo, invitato da Francesco I ad Amboise nel 1516, poi regolarmente acquistata dal re, l’opera venne spostata nell’arsenale di Brest nel 1870, per proteggerla dalla guerra franco-prussiana. Al Louvre prima e dopo il caso Peruggia, Monna Lisa ha vissuto la Prima guerra mondiale a Bordeaux e a Tolosa, per poi tornare appesa nella grande galleria del museo di Parigi. Quando Hitler invase i Sudeti, il 27 settembre 1938 il dipinto di Leonardo lasciò ancora una volta Parigi per Chambord.

Dopo la firma del patto Molotov-Ribbentrop tra Urss e Germania nazista, nell’agosto 1939, il direttore dei musei nazionali francesi Jacques Jaujard avviò il piano messo a punto da tempo: staccare i dipinti dalle pareti (nella notte tra il 23 e il 24 agosto 1939) e caricarli su 51 convogli per il trasporto prima a Chambord e poi verso gli 11 depositi selezionati in tutta la Francia. Il 28 agosto 1939 un primo gruppo di otto camion lasciò il Louvre in direzione della valle della Loira. A bordo c’era anche la Gioconda, stipata con la “Libertà che guida il popolo” di Delacroix e la “Merlettaia” di Vermeer. La Monna Lisa era difesa da una cassa a parete doppia che durante il viaggio era stata poggiata su una barella di ambulanza con le sospensioni elastiche. Un trattamento privilegiato per assorbire le vibrazioni lungo la strada.

Tre mesi dopo l’arrivo a Chambord, la Gioconda ripartì per Louvigny, nel dipartimento della Sarthe. Il capolavoro di Leonardo viaggerà poi verso l’abbazia di Loc-Dieu, poi al museo Ingres di Montauban, infine verso il castello di Montal, dove rimarrà fino alla fine della guerra. Grazie al piano di Jaujard e ai tanti che lo hanno aiutato, la Gioconda non è stata danneggiata né trafugata né tantomeno portata nel museo di Linz, in Austria, dove Hitler voleva radunare i capolavori dell’arte “non degenerata”. La Gioconda tornò poi al Louvre nel 1945.