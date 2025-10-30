Louvre, altri cinque arresti. “Anche il principale sospettato”

Parigi, 30 ottobre 2025 - Altre cinque persone sono state arrestate dalla polizia francese in relazione spettacolare furto di gioielli da 88 milioni di euro al Louvre dei giorni scorsi, si apprende dai media transalpini. Soli ieri i primi due arrestati avevano iniziato a collaborare ammettendo una parziale responsabilità.

Preso anche il principale sospettato

Secondo quanto scrive Le Figaro 4 sono stati presi ieri sera verso alle 20 nella capitale, nel 16mo arrondissement, mentre il quinto è stato rintracciato nella Seine-Saint-Denis. Tra i nuovi arrestati ci sarebbe uno dei più ricercati dagli investigatori, ha spiegato la procuratrice della Repubblica di Parigi Laure Beccuau: "Tutti e quattro sono in custodia, incluso uno dei principali sospettati poiché c'erano prove del DNA che lo collegano alla rapina".

La finestra del Louvre rotta dai rapinatori

Uno dei sospetti sorvegliato per trovare gli altri

Uno dei due arrestati ieri faceva parte del commando che ha materialmente compiuto il colpo, secondo Le Parisien era uno dei due motociclisti che si vedono nei video. Gli investigatori lo avevano già identificato e sorvegliandolo sono giunti anche ad altri quattro sospettati.

Mancano ancora i gioielli

L'inchiesta compie passi in avanti, ma mancano ancora i gioielli, aveva ammesso ieri Beccuau. I primi due fermati hanno 34 e 39 anni, uno è di nazionalità algerina, l'altro è un francese, entrambi vivono in una banlieue di Aubervilliers. Sono i due penetrati nella Galleria di Apollo con il montacarichi e poi fuggiti con i 9 preziosi, tra cui la Corona dell'imperatrice Eugenia, lasciata cadere nella fuga e danneggiata, come ha fatto sapere la direttrice del Louvre sottolineando che il restauro del prezioso diadema sarà un'operazione "delicata".

I gioielli rubati alla Apollo Gallery del Louvre

Procuratrice: “Non escludo complicità nel museo”

Beccuau non ha escluso "complicità all'interno del museo" e neanche che a compiere il clamoroso colpo al museo, aperto e con il pubblico nelle sale, sia stato un gruppo molto più ampio dei 4 immortalati dalle telecamere di sorveglianza.