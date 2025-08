Los Angeles crea l’ombra: per le Olimpiadi del 2028 tanti alberi in arrivo

Los Angeles, 5 agosto 2025 – Non solo impianti sportivi all’avanguardia e strutture recettive all’altezza dell’afflusso di turisti da tutto il mondo: in vista dei Giochi Olimpici del 2028 Los Angeles vuole dotarsi anche di molta più ombra in tutta la sua area metropolitana.

In risposta al crescente impatto delle ondate di calore sul benessere della popolazione (e anche su quello degli sportivi impegnati in gara, come visto a Parigi 2024), una nuova iniziativa chiamata ShadeLA punta a trasformare la megalopoli californiana rendendola più ombreggiata e quindi più vivibile.

Un problema riconosciuto

La mancanza di ombra a Los Angeles è ormai riconosciuta come un problema di salute pubblica. E secondo diverse ricerche, un aumento delle zone ombreggiate può andare a ridurre considerevolmente il “carico termico” (cioè la combinazione di temperatura, umidità e vento) percepito dal corpo umano.

In particolare, una buona quantità di ombra può abbattere l’esposizione ai raggi Uv fino al 75%, contribuendo così a ridurre del 50% gli accessi al pronto soccorso nei periodi di caldo estremo e favorendo la prevenzione del melanoma, una delle forme di tumore più in aumento in tutto il mondo anche per effetto dei cambiamenti climatici.

Il progetto per raffreddare la città

ShadeLA (traducibile in“Fai ombra a Los Angeles) nasce proprio con l’obiettivo di creare un’infrastruttura di ombra diffusa in tutta Los Angeles. Guidato dall’USC Dornsife Public Exchange e dal Luskin Center for Innovation dell’UCLA, il progetto è il frutto di una collaborazione tra università, agenzie pubbliche e diverse organizzazioni no profit per la salvaguardia dell’ambiente e la promozione delle aree verdi.

A differenza di iniziative passate, che si basavano esclusivamente sull’aumento delle piante presenti nell’area metropolitana, ShadeLA si concentra sulla qualità dell’ombra. Saranno infatti utilizzati strumenti di mappatura ad alta risoluzione per calcolare la copertura ombreggiante realmente disponibile per le persone negli spazi all’aperto delle diverse aree metropolitane, intervenendo poi di conseguenza.

L’ombra come infrastruttura urbana

Le molteplici informazioni raccolte guideranno quindi le decisioni strategiche, che andranno dalla piantumazione di alberi con chiome ampie al ripensamento delle strutture urbane. Non si tratterà insomma solo di “piantare alberi”, ma di progettare una situazione d’ombra che sia efficace, duratura e accessibile, soprattutto nei quartieri più vulnerabili e in funzione anche dei prossimi Giochi olimpici, in programma dal 14 al 30 luglio 2028.

Sfruttando l’eco mediatico delle Olimpiadi, ShadeLA si propone un obiettivo dal valore anche culturale: portare i cittadini di Los Angeles a riconoscere l’ombra come una vera e propria infrastruttura urbana, al pari di strade, fognature e trasporti pubblici. A vantaggio di tutta la comunità e per due settimane anche degli atleti in gara, a partire dai maratoneti, di gran lunga i più a rischio nelle condizioni di caldo estremo.