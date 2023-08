In Francia sono nati dei cuccioli di Lontra nana asiatica in via di estinzione. Il video

Parigi, 18 agosto 2023 – Lieto evento al parco faunistico di Alvernia nell’Ardes a Puy-de-Dome, in Francia. Luogo dove vivono tanti animali tra cui alcuni protetti. Qui sono da poco nati quattro cuccioli di Lontra nana asiatica, tre maschi ed una femmina. Un notizia particolarmente felice ed un evento straordinario perché la specie è in via di estinzione e questi nuovi cuccioli rappresentano una speranza. Questa razza di lontra è, tra l’altro, la più piccola al mondo.

Uno dei cuccioli di lontra asiatica nana, specie in via di estinzione

Evento importante

Questa è una buona notizia perché questi animali sono classificati come "vulnerabili" nella lista rossa dell'Iucn (Unione internazionale per la conservazione della natura). I piccoli sono nati il 15 giugno scorso dalla madre Freya, di quattro anni, e dal padre Fuzhi, di sette. I cuccioli dovrebbero essere completamente svezzati a due mesi e mezzo. Pesati, visitati e ne è stato identificato il sesso. Le piccole lontre hanno anche ricevuto un chip di identificazione, utile per monitorare la conservazione delle specie ed evitare il traffico di animali. Il parco ospita 350 animali di 60 specie rare e minacciate, di cui oltre l'80% fa parte di programmi di riproduzione europei. A differenza delle sue cugine, la lontra nana asiatica si trova più a suo agio sulla terraferma che in acqua e vive nelle zone paludose, nei fiumi, nei laghi e nei torrenti dell'Asia meridionale.