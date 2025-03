Long Neptune, il supermissile ucraino usato per colpire una base in Crimea: è la prima volta

Roma, 25 marzo 2025 – Una vera tregua è lontana, i negoziati a Riad si sono chiusi senza nemmeno una nota congiunta, la guerra in Ucraina va avanti. E sia da parte russa che da parte di Kiev si preme sull’acceleratore. Tanto che le forze armate ucraine hanno utilizzato per la prima volta il Long Neptune, il nuovo missile di produzione ucraina, per colpire una base militare russa in Crimea. A riferirlo è stato il ministro delle industrie strategiche dell'Ucraina, Herman Smetanin, in un'intervista a Nettavisen rilanciata da Suspilne. La stessa arma era stata utilizzata per attaccare la raffineria russa di Tuapse, situata sulla costa del Mar Nero, a circa 600 km dal territorio ucraino.

La messa a punto del Long Neptune era stata annunciata alcune settimane fa dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il missile, con una gittata di circa mille chilometri, in linea di principio sarebbe in grado di colpire direttamente Mosca. Il Neptune, scrive Nexta, è comparabile ai missili russi Kh-101, Kalibr e Iskander-K.

Zelensky, fra l’altro, pochi giorni fa ha annunciato anche che le Forze armate hanno condotto con successo il test di un drone a lungo raggio, che può volare fino a tremila chilometri. "Questa è una buona notizia - ha detto durante il consueto discorso serale, al termine di un incontro con i vertici militari -. Il nostro drone ha superato il test dei tremila chilometri". E ha aggiunto: "Possiamo dire di essere soddisfatti con i risultati degli attacchi, ma dobbiamo produrre più missili, più droni e ne parleremo con i nostri partner questa settimana".