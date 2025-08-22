Londra si rafforza con il sistema Land Ceptor: i missili centrano una pallina da tennis lanciata a 2 volte la velocità del suono

Londra, 22 agosto 2025 - Londra, in vista del ruolo guida della "Coalizione dei volenterosi", ha deciso di rafforzare le sue difese aeree investendo 118 milioni di sterline (circa 159 milioni di dollari) nell'acquisto di sei nuovi sistemi CAMM Land Ceptor. Il ministero della Difesa britannico ha precisato che il contratto, della durata di tre anni, è stato assegnato alla società europea MBDA (acronimo dei nomi delle società Matra, BAE Dynamics, Alenia, è il principale consorzio europeo costruttore di missili e tecnologie per la difesa per i settori dell'aeronautica, della marina militare e delle forze armate terrestri).

L'intenzione dell'esercito britannico è di rafforzare l'antiaerea con questa versione del sistema lanciabile da terra e trasportabile su camion che sostituirà il Rapier forte di una capacità di gittata tripla.

La scelta è caduta su un sistema che possa intercettare il meglio della missilistica russa, basato sui missili modulari anti-aerei (CAMM) capaci di centrare un oggetto delle dimensioni di una pallina da tennis lanciato a una velocità due volte quella del suono.

I sistemi CAMM Land Ceptor, proprio perché trasportabili sui camion, potrebbero trovare impiego anche in Ucraina, dove il Regno Unito e la Francia si dicono pronte ad intervenire con truppe e sistemi militari occidentali per garantire in caso di pace uno scudo da futuri attacchi russi.

Il missile CAMM ER, common anti air modular missile extended range (Foto mbdainc.com)

Il missile CAMM ER, common anti air modular missile extended range, è di nuova generazione della famiglia CAMM, progettato per la difesa aerea terrestre e navale. Il CAMM-ER (extended range) è stato sviluppato da MBDA Italia in collaborazione con MBDA UK. Le Forze Armate italiane lo hanno ordinato per sostituire i missili Aspide (il doppio della gittata con oltre 45 km fino anche a 60 in alcuni test). E' studiato per la difesa aerea a medio raggio e può operare da solo o integrato in un sistema di difesa.

Il sistema di comando si avvale di un software del PAAMS già usato per i missili Aster. Come detto le armi sono i missili CAMM ER aria-aria con guida a infrarossi ASRAAM, hanno la lunghezza di 3,2 m, peso di 99 kg e toccano una velocità di 3 Mach. Una caratteristica è il razzo espulso "a freddo" dal lanciatore tramite aria compressa per 100 ft (30,5 m) di altezza, prima che entri in funzione il motore. Caratteristica che facilita lancio e rende il missile più sicuro di quelli espulsi "a caldo", che mettono a dura prova il lanciatore con fiamme e calore emessi dal razzo stesso. In cielo il missile può contare su una guida con collegamento dati, che verrà sostituita in azione da la sua guida radar attiva.

I lanciatori sono montati su un camion RMMV SV HX60 sospinti da un motore diesel da 326 CV, 1250 Nm di coppia e trazione integrale, che arriva a una velocità massima su strada di 90 km/h e un'autonomia di 800 km. Inoltre il mezzo ha anche capacità anfibie fino a 1,2 m di profondità.