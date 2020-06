Londra, 13 giugno 2020 - Una giornata di scontri tra estremisti di destra e polizia a Londra, in attesa della manifestazione antirazzista in programma nel pomeriggio, e annullata dagli organizzatori per i timori di violenze.

I gruppi di destra, tra cui anche Paul Golding, leader di Britain First (un'organizzazione politica costituita nel 2011 da ex membri del British National Party), e i tifosi di calcio di molti club di tutto il Paese, si sono radunati davanti alla statua di Winston Churchill, nella piazza del Parlamento, altri davanti al The Cenotaph, Cenotafio (un memoriale di guerra situato nei pressi della residenza del primo ministro), per difenderle dai manifestanti del movimento Black Lives Matter, che nei giorni scorsi si erano scatenati contro alcune figure storiche del Regno Unito.

L'appuntamento era per una manifestazione "in difesa dei nostri monumenti", come scrive la Bbc. La tensione con le forse dell'ordine è salita quando circa duecento manifestanti di destra hanno tentato di superare le transenne davanti a Downing Street e hanno cominciato a lanciare oggetti contro gli agenti.

Priti Patel, ministro degli Interni, ha pubblicato su Twitter il video degli scontri, da lui definiti : "Inaccettabili atti di violenza. Chiunque compia violenza o vandalismi dovrà risponderne davanti alla giustizia. La violenza verso i nostri agenti non sarà tollerata".

Aggredito reporter italiano

Negli scontri è stato aggredito un reporter italiano, il napoletano Corrado Amitrano, scrive La Federazione nazionale della stampa italiana e il Sindacato unitario giornalisti della Campania, il collega è stato brutalmente pestato. In una nota del Sindacato dei Giornalisti della Campania si legge: "In questo caso il giornalista che stava documentando i fatti con la sua macchina fotografica, è stato preso di mira da un gruppo di estrema destra. Solo l'intervento della polizia lo ha salvato da conseguenze peggiori".

Amitrano ha raccontato l'aggressione all'agenzia Adnkronos: "Erano tanti, ho cercato di scappare ma non ci sono riuscito e mi hanno rotto il naso". Il fotoreporter napoletano continua: "E' stato un attacco vile diretto ai media, a coloro che stavano lavorando per documentare quanto sta accadendo per le strade di Londra c'erano altri ragazzi, giornalisti e fotoreporter, ho cercato di aiutarne uno che era caduto e proprio in quel momento mi hanno preso a calci e pugni e mi hanno rotto il naso. E poi ho protetto la macchina fotografica. Sono finito in ospedale, accompagnato anche dalla polizia mi hanno messo dei punti. Io volevo tornare in piazza a fare il mio lavoro, ma i colleghi e medici mi hanno fermato".