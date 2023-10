A Londra sfilano in 100mila per la Palestina: “Stop raid su Gaza”

Londra, 21 ottobre 2023 – Al grido di "Free Palestine” (“Palestina libera”, nrd) almeno 100mila persone hanno sfilato a Londra per sostenere la causa palestinese nel conflitto con Israele. La richiesta dei manifestanti è di proclamare lo stop immediato dei bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza. Sventolando bandiere palestinesi, i manifestanti hanno scandito lo slogan "dal fiume al mare, la Palestina sarà libera", in sfida alla ministra dell'Interno, Suella Braverman, che lo ha definito "antisemita". La marcia è iniziata a Marble Arch prima di dirigersi a Whitehall e terminare in Parliament Square.

Londra, 100mila persone sfilano per la Palestina (Ansa)

La manifestazione oceanica coincide con l’annuncio da parte delle forze israeliane dei preparativi per la “prossima fase della guerra, inclusa l'operazione di terra. Le truppe, sia quelle in servizio sia i riservisti, sono schierati sul campo e si stanno addestrando in accordo con i piani operativi approvati”, hanno fatto sapere. Nel frattempo sono 700mila i palestinesi che in queste ore stanno lasciando il nord della Striscia di Gaza, in seguito alla richiesta di evacuazione della zona chiesto da Israele. Ma ancora in molti sono ancora intrappolati nella morsa del conflitto.

Manifestazioni pro-Palestina in Francia: dietrofront sulla stretta

Dopo giorni di querelle e contestazione per il divieto imposto dalle autorità francesi di organizzare manifestazioni a sostegno della Palestina in Francia, c’è stato un dietrofront sulla stretta. Il tribunale amministrativo di Parigi ha sospeso, la sera di giovedì 19 ottobre, il divieto disposto dalla prefettura per una manifestazione filo-palestinese. E in un attimo a Place de la République si sono radunate migliaia di persone.

