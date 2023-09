Londra, evade giovane militare accusato di terrorismo: è caccia all’uomo

Londra, 6 settembre 2023 – E' caccia ad un giovane militare accusato di terrorismo evaso dalla prigione di Wandsworth a Londra. Daniel Abed Khalife, 21 anni, era in attesa di giudizio dopo essere stato accusato di aver posizionato delle finte bombe in una base militare. Da quanto emerso, il detenuto sarebbe fuggito attraverso la cucina della prigione per poi legarsi nel retro di un furgone per le consegne. L'evasione ha fatto scattare la caccia all'uomo nella capitale britannica. "La polizia lancia un appello urgente alla popolazione per aiutare a rintracciare il 21enne evaso dalla prigione", si legge in una dichiarazione della Metropolitan Police.

L’identikit

La polizia londinese ha fornito una descrizione dell'uomo: al momento della fuga indossava la divisa da cuoco composta da maglietta bianca, pantaloni a scacchi rossi e bianchi e stivali marroni con punta d'acciaio, ha dichiarato la polizia. "Abbiamo un team di agenti impegnati a localizzare con urgenza e arrestare Khalife al più presto possibile" ha dichiarato il capo dell'anti-terrorismo, il comandante Dominic Murphy, esortando chiunque abbia informazioni sul ricercato a chiamare "immediatamente" la polizia.

Misure di sicurezza negli aeroporti e porti

Agli aeroporti e ai porti è stato chiesto di adottare misure di sicurezza aggiuntive, con conseguenti ritardi in tutto il Regno Unito, compresi gli aeroporti di Heathrow, Manchester e Dover. Il comandante Murphy ha detto che gli agenti dell'antiterrorismo sono stati dispiegati in tutta Londra, dove si stanno concentrando le ricerche, ma l’allarme è stato esteso a tutto il Paese. Ha ammesso che Khalife "potrebbe essere ovunque nel Paese in questo momento e siamo consapevoli del rischio che possa lasciare il Paese".