Londra, in 110mila alla manifestazione dell’estrema destra. Musk in video al corteo: “La sinistra è il partito dell’omicidio”

Roma, 13 settembre 2025 – Nove persone sono state arrestate a Londra nel corso della manifestazione organizzata dall'estrema destra 'Unite the kingdom', che ha portato nel centro della city circa 110mila manifestanti. All’iniziativa, organizzata dall'attivista Tommy Robinson, si è aggiunta una contromanifestazione da parte degli attivisti antirazzisti 'March Against Fascism', organizzata da Stand Up To Racism.

Musk: “La sinistra è il partito della violenza e dell'omicidio”

Nel Regno Unito sono necessari uno “scioglimento del Parlamento” e un “cambio di governo”. Lo ha detto Elon Musk in videocollegamento col palco della manifestazione a Londra. “Non si può: non abbiamo altri quattro anni, o quando ci saranno le prossime elezioni, è troppo tempo. Bisogna fare qualcosa”, ha dichiarato Musk riferendosi all'esecutivo laburista di Keir Starmer con cui in passato è entrato più volte in polemica. Il patron di Tesla ha poi dichiarato che “la sinistra è il partito della violenza e dell'omicidio”, riferendosi all'assassinio di Charlie Kirk negli Usa.

Bandiere, cori anti-migranti e slogan contro Starmer

Tra Union Jack, slogan anti-migranti e richieste di dimissioni di Keir Starmer, decine di migliaia di persone si sono radunate fin dal mattino a Londra, con bandiere della Union Jack, croci di San Giorgio, croci di Sant'Andrea scozzesi e bandiere gallesi. Presentato da Robinson come una manifestazione a favore della “libertà di espressione”, il corteo arriva dopo un'estate segnata da manifestazioni anti-immigrazione fuori dagli hotel britannici che ospitano richiedenti asilo, ampiamente condivise sui social media dall'attivista.

Sicurezza: mille agenti in campo, 500 da fuori Londra

Le immagini aeree trasmesse dalle emittenti televisive mostrano un mare di bandiere britanniche e inglesi che inondano le strade del centro di Londra. Circa 1.000 agenti della polizia metropolitana sono stati dispiegati per creare una “zona neutra” tra i due gruppi di protesta, mentre la polizia metropolitana ha dichiarato di aver 'assoldato' 500 agenti da altre forze per la giornata, con furgoni della polizia provenienti da Leicestershire, Nottinghamshire, Devon e Cornovaglia.

Scontri con la polizia, 9 arresti

Intanto, a seguito degli scontro con la polizia ci sono stati 9 arresti e altri potrebbero arrivare nelle prossime ore, come si legge sul profilo X di Scotland Yard, secondo cui gli agenti sono stati aggrediti in più occasioni dai manifestanti di estrema destra e hanno dovuto “affrontare una violenza inaccettabile” a partire dal lancio di oggetti. Inoltre i manifestanti hanno più volte abbandonato il percorso prestabilito per la marcia. La polizia prevede che il numero dei fermi aumenterà nelle prossime ore.