Giovedì 11 Settembre 2025

Kirk, brutto clima anche in Italia

Bruno Vespa
Kirk, brutto clima anche in Italia
Esteri
Londra, in 110mila alla manifestazione dell'estrema destra. Musk in video al corteo: "La sinistra è il partito dell'omicidio"
13 set 2025
REDAZIONE ESTERI
13 set 2025
REDAZIONE ESTERI
Londra, in 110mila alla manifestazione dell’estrema destra. Musk in video al corteo: “La sinistra è il partito dell’omicidio”

Il patron di Tesla contro il governo Starmer: “Necessario lo scioglimento del Parlamento”. Scontri con la polizia, finora 9 arresti. La city invasa da slogan anti-immigrati e bandiere britanniche

Per approfondire:

Roma, 13 settembre 2025 – Nove persone sono state arrestate a Londra nel corso della manifestazione organizzata dall'estrema destra 'Unite the kingdom', che ha portato nel centro della city circa 110mila manifestanti. All’iniziativa, organizzata dall'attivista Tommy Robinson, si è aggiunta una contromanifestazione da parte degli attivisti antirazzisti 'March Against Fascism', organizzata da Stand Up To Racism.

Musk: “La sinistra è il partito della violenza e dell'omicidio”

Nel Regno Unito sono necessari uno “scioglimento del Parlamento” e un “cambio di governo”. Lo ha detto Elon Musk in videocollegamento col palco della manifestazione a Londra. “Non si può: non abbiamo altri quattro anni, o quando ci saranno le prossime elezioni, è troppo tempo. Bisogna fare qualcosa”, ha dichiarato Musk riferendosi all'esecutivo laburista di Keir Starmer con cui in passato è entrato più volte in polemica. Il patron di Tesla ha poi dichiarato che “la sinistra è il partito della violenza e dell'omicidio”, riferendosi all'assassinio di Charlie Kirk negli Usa.

Bandiere, cori anti-migranti e slogan contro Starmer

Tra Union Jack, slogan anti-migranti e richieste di dimissioni di Keir Starmer, decine di migliaia di persone si sono radunate fin dal mattino a Londra, con bandiere della Union Jack, croci di San Giorgio, croci di Sant'Andrea scozzesi e bandiere gallesi. Presentato da Robinson come una manifestazione a favore della “libertà di espressione”, il corteo arriva dopo un'estate segnata da manifestazioni anti-immigrazione fuori dagli hotel britannici che ospitano richiedenti asilo, ampiamente condivise sui social media dall'attivista.

Sicurezza: mille agenti in campo, 500 da fuori Londra

Le immagini aeree trasmesse dalle emittenti televisive mostrano un mare di bandiere britanniche e inglesi che inondano le strade del centro di Londra. Circa 1.000 agenti della polizia metropolitana sono stati dispiegati per creare una “zona neutra” tra i due gruppi di protesta, mentre la polizia metropolitana ha dichiarato di aver 'assoldato' 500 agenti da altre forze per la giornata, con furgoni della polizia provenienti da Leicestershire, Nottinghamshire, Devon e Cornovaglia.

Scontri con la polizia, 9 arresti

Intanto, a seguito degli scontro con la polizia ci sono stati 9 arresti e altri potrebbero arrivare nelle prossime ore, come si legge sul profilo X di Scotland Yard, secondo cui gli agenti sono stati aggrediti in più occasioni dai manifestanti di estrema destra e hanno dovuto “affrontare una violenza inaccettabile” a partire dal lancio di oggetti. Inoltre i manifestanti hanno più volte abbandonato il percorso prestabilito per la marcia. La polizia prevede che il numero dei fermi aumenterà nelle prossime ore.

