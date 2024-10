L’Oms sospende le vaccinazioni a Gaza. Blinken: "È il momento di fermare la guerra"

L’Organizzazione mondiale della sanità ha annunciato la sospensione della campagna di vaccinazione antipolio a Gaza a causa dell’intensificarsi dei bombardamenti che mettono a rischio anche il personale sanitario. L’escalation di violenza, con "intensi bombardamenti" israeliani, gli spostamenti di massa dei civili in fuga e la mancanza di accesso al nord di Gaza hanno costretto l’agenzia Onu a fermare e rinviare la fase finale della campagna di profilassi, in teoria in partenza ieri: si mirava a vaccinare oltre 119mila bambini nel nord di Gaza. In questo contesto il segretario di Stato americano, Antony J. Blinken, ha incontrato sempre ieri a Riad il principe ereditario saudita Mohamed Bin Salman per "discutere i nostri comuni sforzi tesi a mettere fine ai conflitti della regione e a stabilire una pace e una sicurezza più ampia".