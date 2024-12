L’omicidio del re delle assicurazioni sanitarie, il killer confessa

Al sesto giorno di caccia all’uomo, il cerchio si è chiuso attorno a Luigi Nicholas Mangione, 26enne nato e cresciuto nel Maryland con un nome di origini italiane, ex studente della Ivy League, ricercato per l’assassinio a Manhattan del ceo di UnitedHealthcare, Brian Thompson. Su segnalazione di un dipendente del fast food di un McDonald’s di Altoona, in Pennsylvania, la polizia ha fermato un giovane dal comportamento sospetto trovandolo in possesso di un passaporto americano e quattro documenti di identità falsi. Arrivato ad Altoona in Greyhound, Mangione aveva con sé anche una pistola con silenziatore simile a quella usata per uccidere Thompson: si tratterebbe di una ‘ghost gun’, non rintracciabile come un acquisto in particolare e messa assieme con la stampante 3d. Il 26enne portava addosso anche un "manifesto". Il documento scritto a mano, secondo la Cnn, contiene un atto di accusa contro la "corporate America" e in particolare le mutue private che antepongono i profitti al bene degli assicurati. "Questi parassiti se la sono cercata... Mi scuso per ogni conflitto e trauma, ma andava fatto", sono alcune delle frasi scritte da Mangione, che dice di aver agito da solo e di essersi autofinanziato. Secondo il New York Post, il ragazzo era rimasto scioccato per come era stato trattato un parente malato.