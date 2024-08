L’offensiva ucraina cambia i piani. Mosca-Kiev, slitta il vertice segreto

Il vertice di Doha per negoziare – in maniera indiretta attraverso il Qatar – un accordo tra Mosca e Kiev, che fermi gli attacchi alle infrastrutture energetiche da entrambe le parti, è stato posticipato "a causa della situazione in Medio Oriente". Si svolgerà giovedì, in formato videoconferenza, dopodiché Kiev si consulterà con i suoi partner sull’attuazione di quanto discusso.

Lo ha riferito l’ufficio della presidenza ucraina al Washington Post in relazione alle rivelazioni del giornale sul summit in preparazione in Qatar. Il Washington Post ha scritto che l’attacco ucraino nel Kursk ha per il momento fatto ritirare i russi dall’iniziativa. Inizialmente si prevedeva l’invio di delegazioni a Doha, dove avrebbero avuto colloqui indiretti.

L’evolversi della situazione sul terreno potrebbe cambiare ulteriormente tempi, modalità e profilo del summit negoziale. In particolare, in relazione alla situazione piuttosto tesa della centrale nucleare di Kursk.