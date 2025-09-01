L’Occidente senza guida. Trump e gli annunci a vuoto. Mosca ignora l’ultimatum

La pratica retorica delle esternazioni roboanti, degli aggettivi esagerati, degli elogi sperticati non riesce a nascondere il fallimento della politica di Donald Trump, proprio mentre scade – oggi – il termine da lui indicato a Putin per prendere una decisione sull’incontro con Zelensky.

La politica degli annunci, l’arma di distrazione di massa preferita da Trump, si arricchisce di un nuovo caso di studio, per un presidente abituato a vivere nello spettacolo, per lo spettacolo, con lo spettacolo ma molto poco con la realtà. Ci sarebbe da ridere, o almeno da sorridere, se non fosse che siamo tutti su questa barca - "l’Occidente" - che dovrebbe avere come primo nocchiere il presidente USA, ma che invece non ha manco il timone.

Trump aveva promesso di fermare la guerra in Ucraina in un batter d’occhi e invece ha solo offerto a Putin la sponda di un accreditamento senza ottenere nulla in cambio. Un fallimento diplomatico clamoroso, altro che un successo, visto che Putin continua a spianare le città ucraine come se niente fosse, alternando ridicole promesse con concrete minacce.

Non va meglio se ci spostiamo sul fronte del Medio Oriente, dove Israele continua la sua duplice offensiva: con l’esercito a Gaza, in un massacro sistematico senza controllo e sordo a qualsiasi richiamo (che di certo non arriva da Washington), e con uno scenario "cow-boy/indiani" in Cisgiordania, con i coloni armati che fanno liberamente tiro a segno, certi dell’immunità in patria come Netanyahu lo è sul piano internazionale. L’unica cosa che è riuscito a fare Trump in questo contesto è stato proporre sconci progetti di sfruttamento turistico-residenziale di questa tragedia.

Sul piano interno il modello di governo è palesemente autoritario: le minacce alle università e le pretese di imporre il controllo governativo sulla ricerca, l’uso di milizie semi-private per rastrellare cittadini presunti irregolari al di fuori delle garanzie costituzionali, la privatizzazione del potere e la delegittimazione del sistema di controllo democratico con la guerra ai giudici, l’uso della Guardia Nazionale contro la "criminalità", magicamente concentrata solo negli Stati a guida democratica suoi nemici.

Trump interpreta gli Stati Uniti in una stagione di declino, stravolgendoli con torsioni illiberali e umiliandoli con la palese inefficacia della sua diplomazia, che sa parlare solo il linguaggio della forza bruta. Inoltre allontana volutamente gli storici alleati degli USA, gli europei, sbeffeggiati e denigrati a ogni pie’ sospinto, come con la sconclusionata "guerra delle tariffe".

Ribaltando la scena de "gli Intoccabili" di Brian De Palma, a noi tutti, Elliott Ness per l’occasione, viene da dire a Trump/Al Capone che finora è solo stato "a lot of talk and a badge", solo chiacchiere e distintivo. E intanto il mondo mostra che può fare a meno di un esausto "Occidente" che non ha perso solo la guida, gli Stati Uniti, ma anche la forza di pensare in maniera creativa.

Come l’Europa, che guarda e continua a restare divisa tra nazioni troppo deboli per fare da sé nell’era degli Stati continentali, ma troppo pieni di orgoglio per accettare di cambiare.

