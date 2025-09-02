Lo zar (con Xi) sfida l’Occidente. Si è ripreso la scena in 15 giorni

Mentre il red carpet della Mostra del Cinema di Venezia viene calcato da Gal Gadot e Gerard Butler, Vladimir Putin continua a sfilare sui tappeti rossi più importanti del mondo, prima negli Stati Uniti e adesso in Cina, nientemeno che le maggiori potenza mondiali. Nonostante penda su di lui un mandato di arresto della Corte penale internazionale, dimostra di essere tutt’altro che isolato, anche alla luce dell’incontro in Alaska con Donald Trump di qualche settimana fa. È questo, senza dubbio, una dei significati emblematici del vertice dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (Sco), tenutosi a Tianjin. Un incontro al quale hanno partecipato Cina, Russia, India, Iran e molti altri Paesi del Global South che rappresentano circa il 40% della popolazione mondiale. Il riallineamento trilaterale dell’asse Pechino-Mosca-New Dehli non è piaciuto al convitato di pietra: il presidente americano, nel mirino per lo tsunami dei dazi, è tornato ad attaccare l’India, destinataria di tariffe al 50% per gli acquisti di petrolio da Mosca. "Fa più affari con la Russia", ora New Delhi vuole ridurre i dazi. Ma lo avrebbero dovuto fare anni fa", ha accusato ancora il tycoon su Truth.

Il quale deve incassare lo schiaffo anti-americano del vertice contenuto nella dichiarazione sottoscritta a Tianjin dal Consiglio dei Capi di Stato dei Paesi membri della Sco, un documento che certifica la volontà di proporsi come alternativa globale al modello occidentale. "Gli Stati membri – si legge nella Dichiarazione – sostengono il rispetto del diritto dei popoli a scegliere in modo indipendente e democratico i propri percorsi di sviluppo politico ed economico, sottolineando che i principi di rispetto reciproco della sovranità, dell’indipendenza, dell’integrità territoriale, dell’uguaglianza, del mutuo vantaggio, della non ingerenza negli affari interni e della non minaccia o uso della forza costituiscono la base per uno sviluppo sostenibile delle relazioni internazionali".

Al centro del documento vi è anche la guerra a Gaza. "È necessario – continuano i membri della Sco – garantire al più presto un cessate il fuoco completo e duraturo, l’accesso agli aiuti umanitari, nonché maggiori sforzi per raggiungere la pace, la stabilità e la sicurezza per tutti gli abitanti della regione". E aggiungono che "l’unico modo per garantire pace e stabilità in Medio Oriente è una soluzione globale e giusta della questione palestinese".

La crisi in Ucraina "non è scaturita dall’invasione ma dal colpo di Stato a Kiev del 2014, provocato dall’Occidente". Così è intervenuto Vladimir Putin a Tianjin, puntando il dito contro Stati Uniti ed Europa per lo scoppio della guerra, ribadendo i "continui tentativi di coinvolgere l’Ucraina nella Nato, una minaccia diretta alla sicurezza della Russia".

Durante il 25º vertice della Sco, il presidente russo ha tenuto una serie di bilaterali, tra cui quello con il primo ministro indiano, Narendra Modi, il presidente cinese, Xi Jinping, e quello turco, Recep Tayyip Erdogan. Dal premier indiano ha incassato un plauso "per i recenti sforzi compiuti per la pace" in merito alla guerra in Ucraina e la volontà di incrementare la cooperazione in ambito economico, finanziario ed energetico.

Secondo l’amministratore delegato di Rosatom, Aleksej Likhachev, tra Pechino e Mosca vi è stata la promessa di estendere la collaborazione nel campo dell’energia nucleare, costruendo in Cina nuovi reattori ad acqua pressurizzata. Erdogan, infine, ha invitato Putin a visitare presto la Turchia, durante il bilaterale al quale hanno partecipato anche i ministri degli Esteri, Hakan Fidan, e dell’Economia, Mehmet Simsek. Una visita che potrebbe avvenire ancora una volta nonostante il mandato di arresto internazionale e che, anche in questo caso, con lo srotolamento di un tappeto rosso.