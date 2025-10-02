Lo scrittore israeliano : "Inevitabili i due Stati. L’ostacolo è il fanatismo"

Storico, scrittore e diplomatico, Élie Barnavi è stato ambasciatore d’Israele a Parigi tra il 2000 e il 2002. È professore emerito all’Università di Tel Aviv e ha fondato il Museo dell’Europa a Bruxelles.

Il piano di Donald Trump è una soluzione per Gaza e Israele? "Questo piano risolve alcune questioni: si evita la pulizia etnica e l’eventuale occupazione della Striscia di Gaza da parte d’Israele. Ma rimane vago: è stato ideato dagli Americani e da Israele, non conosciamo ancora la risposta di Hamas. Il piano ne prevede la capitolazione, sarà difficile che i terroristi accettino".

La guerra finirà presto? "Se Hamas dice di no, Netanyahu proseguirà le operazioni militari e non cambierà nulla. Ma penso che siamo entrati nella fase finale della guerra: è questione di settimane o pochi mesi. Entrambe le parti subiscono pressioni immense. Netanyahu dall’opinione pubblica e Hamas dal Qatar, dall’Egitto e dalla Turchia".

L’estrema destra che governa con Netanyahu non si opporrà? " Finora è stato così, ma adesso diventa complicato anche per loro. Vogliono la continuazione della guerra fino alla distruzione completa del territorio e l’esilio forzato dei Palestinesi. Devono scegliere se lasciare il governo e far cadere la coalizione o se restare, nonostante il crollo del loro progetto politico".

La società israeliana è compatta o fratturata? "Fratturata, confusa e traumatizzata. La maggior parte degli Israeliani vuole la fine della guerra. Questo trauma cominciato il 7 ottobre 2023 potrà concludersi solo col rilascio degli ostaggi e la fine dei massacri".

Il riconoscimento della Palestina può aiutare? "Io lo dico da anni: non c’è altra via d’uscita che la soluzione a due Stati. La creazione di uno Stato palestinese è imprescindibile. Oggi come 100 anni fa, tra il Giordano e il Mediterraneo ci sono due popoli: 7 milioni di palestinesi e 7 milioni di ebrei. Nessuno dei due popoli evaporerà. La soluzione è compromessa dai calcoli politici e dal fanatismo religioso distruttivo. Potremmo dire che c’è una specie di Hamas da entrambi i lati della frontiera. Abbiamo bisogno che la comunità internazionale intervenga".

Cosa pensa della Global Sumud Flotilla? "Sono dei gesti che non avranno un effetto reale sul terreno e temo anzi che possa succedere qualcosa di grave, come nel 2010. È un gesto di solidarietà, di propaganda, ma non è questo che fermerà il martirio del popolo palestinese".

Lei parla di genocidio? "È un termine talmente carico e connotato… Io personalmente non lo uso, ma non ho dubbi che si tratti di crimini di guerra e contro l’umanità. Non penso che l’obiettivo d’Israele sia quello di condannare a morte tutto il popolo palestinese, anche se ci sono membri del governo che hanno più volte espresso volontà genocidarie. La giustizia internazionale ha messo in guardia Israele dal rischio di genocidio, ma non ha definito l’operazione in corso come tale".

Chi risponderà davanti alla giustizia internazionale? "Non ci vedrei nulla di male se Netanyahu si ritrovasse di fronte alla Corte di giustizia dell’Aja. Ma nella realtà sarà difficile che accada. È già sotto processo nel mio Paese: se si ritrovasse dietro le sbarre lì, sarei felice".