Lo scontro cyber. Svolta nella Difesa. Pronti hacker d’attacco

Nei conflitti classici come quelli a cui stiamo assistendo a Gaza e in Ucraina, ma anche in quelli ’dimenticati’ sparsi per il mondo, accanto a bombe, aerei intelligenti, droni, e tank ha ormai acquisito diritto di piena cittadinanza anche la cosiddetta guerra cognitiva, dove l’uomo agisce in tandem con la tecnologia. Si attacca e ci difende con gli stressi strumenti tra manipolazione delle notizie, disinformazione, sabotaggi informatici. Hacker contro hacker. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha lanciato un’idea che adesso si sta concretizzando: per la prima volta i militari avranno la possibilità di assumere hacker e specialisti privati per allestire uno scudo di cybersicurezza e se necessario d’attacco. Niente droni, solo clic. Viene così colmato un vuoto che fino a oggi aveva lasciato la competenza a Palazzo Chigi con la regia del sottosegretario Alfredo Mantovano e dell’Agenzia per la cyber sicurezza nazionale.

La nuova strategia entra nel programma delle Forze armate attraverso un disegno di legge presentato dal presidente della commissione Difesa della Camera Nino Minardo. La proposta introduce inoltre percorsi di formazione specifica in materia di cyber defence negli istituti e nelle scuole militari per preparare nuove generazioni di professionisti. È una svolta epocale. Il piano concede alla Difesa la facoltà di operare anche in tempo di pace, al di fuori di scenari di guerra tradizionale, per proteggere istituzioni, infrastrutture critiche e cittadini. Le Forze armate, che già hanno reparti impegnati sul fronte psicologico e comunicativo (28esimo Reggimento Pavia di Pesaro), potranno condurre operazioni digitali offensive e difensive.

Il tema della guerra cognitiva ha occupato parte del Forum su terrorismo e intelligence appena concluso a Tev Aviv organizzato dalla Reichman University, lo ‘Shabtai Shavit world summit’, che ha riunito esperti di lotta al terrorismo, dirigenti del Mossad e di altre agenzie di intelligence, oltre a diplomatici ed esperti. "La guerra cognitiva è l’utilizzo, da parte di potenze straniere, dell’informazione, della disinformazione e della psicologia delle masse per manipolare l’opinione pubblica di altri Paesi e condizionarne la politica", spiega Alberto Pagani, analista, esperto, docente di storia del terrorismo, e formatore in diversi stage ai militari, presente a Tel Aviv.

"Il campo di battaglia è la mente delle persone, il veicolo principale è internet. L’operatività passa attraverso i social network e l’utilizzo di analisi di dati, microtargeting, produzione di contenuti con intelligenza artificiale per una manipolazione mirata e altre tecniche. Russia e Cina sono i paesi all’avanguardia su questo fronte - prosegue Pagani – e al loro interno hanno un controllo totale che consente di bloccare qualsiasi privato che possa essere sospettato di diffondere informazioni sgradite. Al contrario sono molto aggressivi con l’Occidente. I russi, sono in grado di creare migliaia di falsi profili che vengono aggregati ad ambienti neutri per attirare amicizie sul web a cui diffondere in modo subdolo, idee dal contenuto politico che vengono poi rilanciate per insinuarle nell’opinione pubblica". Hamas invece viene a sua volta usata. "è manovrata da potenze straniere, come Iran e alleati. Chi dirige questa guerra cognitiva sa che Hamas non riscuoterebbe simpatie in Occidente, per cui utilizza una strategia più raffinata, nascondendo il governo di Hamas dietro le sofferenze del popolo palestinese, vittima di una guerra che colpisce soprattutto i civili".