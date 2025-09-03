Lo scenario: "La Cina ha vinto ma ha bisogno di noi"

Certamente a Tianjin c’è stato un riallineamento dell’asse Pechino-Mosca-New Delhi, ma il vertice dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai non costituisce un nuovo ordine mondiale, secondo Alessandro Aresu (foto), consigliere scientifico della rivista Limes e autore di La Cina ha vinto, edito da Feltrinelli.

Aresu, dal vertice emerge un blocco antioccidentale?

"Non esiste alcun blocco. Per la Cina è importante che gli Stati Uniti siano più deboli, così prova a dimostrare che il loro modello non funziona. Il vertice non va sopravvalutato né sottovalutato, dato che i Paesi partecipanti valgono quasi un quarto del Pil e il 40% della popolazione mondiale".

Come valuta il rapporto tra Mosca e Pechino? E può Trump inserirsi tra le due potenze?

"Trump apprezza i leader che hanno un approccio forte, come nei casi di Xi Jinping, Putin o Modi. Questo però non cancella il fatto che la Cina sia l’avversario strategico degli Usa. Il presidente americano ha provato a dividere Mosca da Pechino, come una sorta di Nixon alla rovescia, ma la strategia per adesso non ha funzionato. In quest’ottica, nonostante la Repubblica popolare cinese voglia diversificare i suoi approvvigionamenti energetici, l’accordo per la costruzione del gasdotto Power Siberia 2 è un segnale di avvicinamento agli interessi economici russi".

La Cina può fare a meno dell’Europa?

"L’Unione, per come è strutturata, ha una minore capacità di agire rispetto alla Cina o agli Usa, ma per Pechino è difficile pensare di fare a meno del mercato europeo o di fette di quello americano. E non può sostenere la sua capacità industriale sfruttando il mercato interno ed esportando solo in Africa".

Perché "la Cina ha vinto"?

"Forma tantissimi talenti tecnico-scientifici, molto più dell’Occidente. Inoltre, la sua capacità industriale è aumentata in maniera significativa, per esempio in tema di navi, droni o auto. Ha fatto enormi passi in avanti, ma questo non significa che vincerà anche in futuro".