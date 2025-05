Liverpool, auto sulla folla durante la festa della Premier League: diversi feriti. Starmer: “Scene spaventose”

Liverpool, 26 maggio 2025 – Panico a Liverpool dove un uomo è stato arrestato dopo aver investito in centro con la sua auto dei passanti, durante la parata per la vittoria della Premier League da parte dei Reds.

Secondo quanto riportano i media inglesi, l'incidente è avvenuto poco dopo le 18 in Water Street e sul posto sono intervenuti polizia, ambulanze e vigili del fuoco. Le forze dell'ordine hanno bloccato il veicolo, un Van nero, e arrestato il guidatore. Al momento non è noto se ci sono vittime: i feriti sarebbero almeno quattro. L'accesso alla zona è stato transennato in più punti.

I video: l'auto sterza e finisce sulla folla

I filmati pubblicati sui social mostrano un'auto di colore scuro che sterza e finisce sulla folla, al termine dei festeggiamenti durante i quali i giocatori hanno esibito il trofeo su un autobus scoperto attraverso la città.

Un giornalista di Afp presente sul posto ha riferito di aver visto almeno 4 persone portate via in barella. L'auto è stata rapidamente circondata, quindi sono stati istituiti cordoni di sicurezza e sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza, le ambulanze e anche un'autopompa dei pompieri.

Starmer: “Scene spaventose”

“Le immagini di Liverpool sono spaventose, i miei pensieri vanno a coloro che sono rimasti feriti o coinvolti”. A dichiararlo è stato il premier britannico Keir Starmer, parlando di quanto accaduto durante la parata per la vittoria del Liverpool in premier league.

“Voglio ringraziare la polizia e i servizi di emergenza per la risposta rapida a questo incidente. Vengo costantemente informato e aggiornato e chiedo che venga data alla polizia lo spazio di cui ha bisogno per indagare".

La tv satellitare britannica Sky News ha riferito che anche il ministro degli Interni, Yvette Cooper, è costantemente aggiornata sulla vicenda.