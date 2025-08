Lituania: soldati tedeschi alzano il ‘muro’ contro la Russia. “Fino a qui e non oltre, questa è la Nato”

Berlino, 05 agosto 2025 - La Lituania continua ad alzare il muro, con l’aiuto della Germania. La 45ma Brigata corazzata tedesca, attualmente dislocata nel Paese, punta a diventare pienamente operativa e pronta al combattimento entro la fine del 2027, ha dichiarato il generale di brigata Christoph Huber in un'intervista pubblicata dai quotidiani del gruppo Funke.

Le parole arrivano qualche giorno dopo la notizia che la Nato sta considerando la possibilità di inviare un contingente militare tedesco-olandese in Estonia. Lo ha comunicato oggi il ministro della Difesa estone, Hanno Pevkur. Secondo quanto affermato dal ministro della Difesa estone, Hanno Pevkur, la decisione dovrebbe essere comunicata dagli organi dell'alleanza entro la fine del 2025. Il ministro ha specificato che il contingente, composto da circa 100-200 militari, avrebbe il proprio quartier generale nella città di Parnu.

Tensione altissima quindi tra Alleanza Atlantica e Mosca nei Paesi Baltici, considerati dagli analisti un possibile obiettivo della Federazione Russa dopo l’Ucraina.

Per quanto riguarda la Lituana, Huber ha specificato: "Abbiamo l'obiettivo principale di essere una brigata operativa e pronta alla guerra entro la fine del 2027, in modo da poter dare il nostro contributo alla prevenzione di una guerra", sottolineando che la presenza della Bundeswehr (le Forze armate tedesche) in Lituania intende lanciare un messaggio chiaro: "Fino a qui e non oltre. Questa è la Nato, l'alleanza di difesa più forte della storia. E non si può scherzare con questo".

VIDEO Merz inaugura la brigata tedesca in Lituania

Il generale ha indicato che l'addestramento dovrà essere il più realistico possibile, includendo scenari complessi come la gestione di morti e feriti. "Alla fine della giornata, è questo che ci permette di combattere la battaglia", ha affermato.

Secondo Huber, la sfida maggiore sarà prepararsi alla "guerra del futuro", non solo a quella del passato o del presente. "Osserviamo da vicino ciò che accade in Ucraina e traiamo le nostre conclusioni", ha aggiunto, sottolineando l'importanza di combinare mezzi corazzati tradizionali con tecnologie moderne come droni d'attacco, droni da ricognizione e sistemi di difesa. Il generale ha infine assicurato che la brigata riceverà equipaggiamenti d'avanguardia, inclusi carri Leopard 2A8, veicoli da combattimento Puma S1, obici semoventi PzH 2000 e nuove "munizioni per la sosta", per garantire una piena capacità operativa sul fianco orientale della Nato.