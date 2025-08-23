Roma, 23 agosto 2025 – L’incontro tra Emmanuel Macron e Giorgia Meloni dello scorso 3 giugno 2025 a Roma doveva sancire una nuova era nelle relazioni diplomatiche tra la Francia e l’Italia: i due leader avevano parlato per quasi tre ore, concentrandosi sugli interessi comuni e cercando di voltare pagina dopo gli screzi e le critiche reciproche degli ultimi anni. Senza aspettare la fine dell’estate, il vicepremier italiano Matteo Salvini, leader della Lega, ha dato una brusca frenata alla normalizzazione del rapporto bilaterale. Interrogato sull’eventuale invio di truppe europee in Ucraina, Matteo Salvini ha detto, rivolgendosi indirettamente a Macron: “vacci tu se vuoi, ti metti il caschetto, il giubbetto, il fucile e vai in Ucraina […] non disturbiamo quelli che stanno lavorando per la pace, i guerrafondai e i bombaroli tacciano, almeno nel mese di agosto”. Le parole del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti non sono state digerite dall’altro lato delle Alpi, né tantomeno lo è stato il silenzio da parte della premier italiana: il Quai d’Orsay – sede del ministero degli Esteri francese - ha convocato giovedì l’ambasciatrice italiana Emanuela D’Alessandro, “queste dichiarazioni vanno contro il clima di fiducia e la relazione storica tra i nostri due Paesi, ma anche contro i recenti sviluppi bilaterali, che hanno messo in evidenza forti convergenze tra le due capitali, in particolare per quanto riguarda il sostegno incrollabile all’Ucraina”, ha spiegato una fonte diplomatica francese alla radio France Inter.

Dai migranti all’Expo, tutti i litigi tra Parigi e Roma

Non è la prima volta che i commenti di Matteo Salvini nei confronti del presidente francese scatenano un incidente diplomatico. Il 7 marzo 2025, il vicepremier italiano aveva qualificato Emmanuel Macron come “pazzo” per aver parlato di dissuasione nucleare e ombrello francese per l’Europa. Già in quell’occasione l’ambasciatrice italiana era stata convocata al Ministero degli Esteri a Parigi. Se l’antipatia tra i due uomini politici è nota e risale alla legislatura precedente, durante il primo Governo di Giuseppe Conte, il rapporto tra Giorgia Meloni e Emmanuel Macron sono migliorati col tempo. Nel gennaio 2019, durante la trasmissione ‘Non è l’arena’, Giorgia Meloni, all’epoca ancora deputata di Fratelli d’Italia, accusava la Francia di servirsi del franco CFA per sfruttare le risorse delle ex-colonie francesi in Africa occidentale. Il primo disaccordo dopo l’arrivo a Palazzo Chigi risale invece a novembre 2022, quando la Francia aveva accolto a malincuore i 230 migranti dell’Ocean Viking, la nave dell’organizzazione SOS Méditerrannée a cui il governo italiano aveva vietato l’attracco. La questione dei migranti ha continuato a pesare sulle relazioni bilaterali, tant’è che a maggio 2023, il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani aveva annullato una visita in Francia, dopo l’uscita dell’allora ministro dell’Interno francese Gérald Darmanin, secondo cui Giorgia Meloni “è incapace di regolare i flussi migratori per i quali è stata eletta”. Per tentare di abbassare i toni, l’Eliseo aveva organizzato un incontro il 20 giugno 2023 tra la premier italiana e il presidente francese, a margine dell’Assemblea Generale del Bureau International des Expositions, in cui Giorgia Meloni aveva difeso la candidatura di Roma come sede per ospitare l’Esposizione internazionale del 2030. Il mancato sostegno di Parigi a Roma, contrariamente alla posizione europea e l’evidente differenza tra l’accoglienza riservata al principe saudita Bin Salman e il breve incontro con la premier italiana, avevano suscitato ulteriori malumori in Italia.

Disaccordi e complotti falsi

Una settimana dopo le elezioni europee di giugno 2024, la premier italiana aveva accolto in Puglia, in occasione del G7, un presidente francese indebolito dal risultato ottenuto in patria. La richiesta francese di includere nella dichiarazione finale la difesa dell’aborto, sostenuta anche dal Canada e dagli Stati Uniti di Joe Biden, era stata respinta dall’Italia: “credo sia profondamente sbagliato, in tempi difficili come questi, fare campagna elettorale utilizzando un forum prezioso come il G7”, aveva allora dichiarato Giorgia Meloni. Un momento emblematico in cui la stampa si è spinta troppo oltre per alimentare questa competizione tra i due governi è stato in seguito ai funerali di Papa Francesco, pochi giorni prima dell’inizio del Conclave. Secondo alcuni titoli della stampa italiana, Emmanuel Macron avrebbe cercato di influenzare la nomina del futuro pontefice, dopo un pranzo insieme ai quattro cardinali francesi a Roma. Un’accusa prontamente smentita dall’Eliseo, secondo cui si trattava di una semplice usanza, ribadendo che la Francia è un paese profondamente laico.

L’elezione di Donald Trump e il riavvicinamento tra Meloni e Macron

Anziché allontanare ancora di più i due governi, la rielezione di Donald Trump alla Casa Bianca ha portato ad un miglioramento del rapporto tra Francia e Italia. Entrambi i leader nutrono un rapporto stretto e amichevole con il presidente degli Stati Uniti. Emmanuel Macron è l’unico presidente europeo ad aver lavorato insieme a Donald Trump durante il suo primo mandato e il presidente francese aveva invitato i coniugi Trump alle celebrazioni del 14 luglio 2017. Dal canto suo, la premier italiana è stata l’unica leader europea, insieme al premier ungherese Viktor Orban, invitata a Washington per l’investitura del presidente americano a gennaio 2025. I dazi imposti dall’amministrazione Trump ai Paesi europei hanno riavvicinato le posizioni tra Roma e Parigi. Anche sull’Ucraina, nonostante alcune divergenze sul tipo di garanzie di sicurezza da fornire all’Ucraina, Emmanuel Macron e Giorgia Meloni condividono la necessità di sostenere Kyev.

Un ultimo battibecco a distanza prima della visita di Emmanuel Macron del 3 giugno 2025 era avvenuto appena un mese prima a Tirana, durante la riunione della Comunità politica europea. La premier italiana non aveva partecipato alla telefonata organizzata dalla “coalizione dei volenterosi”, sostenendo che la posizione italiana era contraria all’invio di truppe in Ucraina. Il presidente francese aveva allora corretto la premier italiana, precisando che non si era parlato di militari europei sul terreno: “dobbiamo essere seri riguardo alle informazioni che diamo su questi argomenti: si tratta di ottenere un cessate il fuoco dalla Russia […] facciamo attenzione alle false informazioni su questo argomento […] ce ne sono abbastanza diffuse dai russi”.

L'episodio di questi giorni e le dichiarazioni di Salvini non dovrebbero impedire la tenuta dell'incontro intergovernativo previsto all'inizio del 2026.