Trump e Musk, fine del sodalizio? Il magnate di Tesla critica il tycoon: ecco perché

Roma, 28 maggio 2025 – Si rompe il sodalizio tra Donald Trump e Elon Musk, dopo che quest’ultimo ha espresso pubblicamente il suo disappunto nei confronti del disegno di legge di spesa approvato dalla Camera su impulso del presidente Usa.

In un'intervista a Cbs, il magnate di Tesla ha dichiarato che la cosiddetta "Big Beautiful Bill" è in contraddizione con gli obiettivi del Dipartimento per l'Efficienza Governativa (Doge), da lui fondato per ridurre la spesa pubblica. "Sono rimasto deluso nel vedere una legge così imponente, che in realtà aumenta il deficit anziché ridurlo", ha affermato Musk, aggiungendo con sarcasmo: "Una legge può essere grande o bella, ma non entrambe".

Il disegno di legge, passato con un solo voto di scarto alla Camera, raccoglie gran parte dell'agenda interna di Trump su fisco, immigrazione e altro. Ma le critiche di Musk rischiano di pesare sul suo destino al Senato, dove i repubblicani sono divisi. Il senatore Ron Johnson chiede tagli più profondi per contenere il deficit, mentre altri esprimono preoccupazioni per i tagli a Medicaid e per l'abolizione di incentivi verdi introdotti dall'Inflation Reduction Act.

Le delusioni non finiscono, insomma, per Musk, reduce da un’altra battuta d'arresto, la terza consecutiva, per il mega-razzo Starship, che la società SpaceX del multimiliardario sta sviluppando per andare su Marte. Nel suo nono volo di prova senza equipaggio, il veicolo spaziale è riuscito a superare l'atmosfera, per poi esplodere prima della prevista discesa verso la Terra. La navicella si è disintegrata sopra l'Oceano Indiano dopo aver perso il controllo durante il rientro sulla Terra. Guai però a chiamare quanto accaduto un "fallimento": SpaceX, infatti, definisce abitualmente i voli di prova come "successi di ricerca". "Con un test come questo, il successo deriva da ciò che impariamo, e il test di oggi ci aiuterà a migliorare l'affidabilità di Starship, mentre SpaceX cerca di rendere la vita multiplanetaria", ha dichiarato l'azienda in un post.