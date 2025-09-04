Lisbona, la tragedia dell’Elevador da Gloria è un colpo al cuore. Ma la città di Pessoa si rialzerà (ancora una volta)

Lisbona, 4 settembre 2025 - “Per me non esistono fiori in grado di reggere il confronto con la varietà dei colori che assume Lisbona alla luce del sole, e non c’è un tramonto così bello da non poterlo essere di più”. Fernando Pessoa, decadente e romantico allo stesso tempo, amava la sua città: nella tomba ideale in cui giace da 90 anni – in effetti per visitare le sue ceneri bisogna arrivare al Chiostro del Mosteiro dos Jeronimos a Belem - non può che avere avuto un ultimo fremito di dolore quando ha saputo che la sua luce e il suo tramonto dal 3 settembre 2025 non saranno più gli stessi.

I rilievi dopo l'incidente a Lisbona

La tragedia che ha colpito la capitale lusitana è, per chi la conosce a fondo e per chi intendesse visitarla (si tratta di una meta che ogni anno raddoppia il numero di visitatori, non sempre pensando all’estetica, con hotel e appartamenti in affitto), un colpo al cuore.

Nella capitale del fado

La prima cosa che mi è venuta in mente alla notizia che l’Elevador da Gloria era deragliato facendo una strage a due passi da praça Restauradores, è stata una sera del 2004, quando due amici musicisti di fado, Jorge Fernando e José Manuel Barreto, mi vollero riaccompagnare dal Bairro Alto all’albergo di rua da Gloria dove alloggiavo e per farlo più velocemente, con mia grande sorpresa e poi ammirazione per il coraggio, presero invece delle strade ordinarie la Travessa do Fala-So e quindi quella discesa dove evitammo le due carrozze della funicolare che a quell’ora della notte erano ferme come di consueto a metà tragitto, per poi piegare duecento metri dopo a sinistra appunto su rua da Gloria. Fu un attimo ed evitammo di scendere al Rossio e poi risalire.

Le persone davanti alla zona della strage a Lisbona

Baixa, Restauradores, Avenida da Liberdade e Bairro Alto

La Calçada da Gloria sulla quale da 140 anni la funicolare corre è lunga poco meno di 250 metri: una passeggiata che si può fare anche a piedi perché ai due lati dei binari ci sono i marciapiede in cui si alternano scalini a tratti ripidi. Dal 2002 quelle due cabine gialle, colore tipico dei “carris” di Lisbona – come il più famoso dei tram, il 28 – sono patrimonio dell’Umanità e Monumento nazionale: un tempo le carrozze, simbolo di una tecnologia all’epoca assai innovativa grazie a Raoul Mesnier de Ponsard, ingegnere nato a Porto da genitori francesi formatosi sulle idee di Gustave Eiffel, servivano a portare i lisbonesi dal cuore della Baixa, Restauradores e Avenida da Liberdade, al Bairro Alto; ora il 90 e passa per cento dei viaggiatori sono turisti che pagano un biglietto abbastanza salato – 3,80 euro – per meno di quattro minuti di viaggio nel quale però sembra davvero di andare in cielo e non solo metaforicamente.

Bandiere a mezz'asta

Il paesaggio unico dai miradoures

Al Bairro Alto i turisti trovano subito sulla destra uno dei miradoures più esaltanti della città quello di Sao Pedro de Alcantara e poco oltre il giardino di Praça do Principe Real, fra i luoghi più affascinanti di Lisbona. Voltando a sinistra e prima dell’intrico delle “travessas” del Bairro Alto si incontra la Igreja de Sao Roque dove il barocco portoghese della “talha dourada” arriva al suo massimo splendore. Bairro Alto, largo Camoes, Chiado, Carmo sono i luoghi dove si concentra e pullula la vita lisbonese, e l’Elevador da Gloria rappresenta il mezzo di trasporto più suggestivo per arrivarci assieme all’Elevador de Santa Justa, in questo caso un vero e proprio ascensore pensato ancora da Mesnier de Ponsard e realizzato in stile neogotico e modernista, una massa di acciaio che si staglia sul panorama dei sette colli. Inaugurato nel 1901, è un’altra esperienza immancabile, e la fila spesso lunga che bisogna affrontare si ripaga alla vetta uscendo sulla terrazza e gustandosi a 50 metri di altezza una città mai ferma.

Le indagini, la manutenzione, la giustizia

Quel che accadrà ora sarà in parte la giustizia a deciderlo, a capire di chi è stata la colpa dell’incidente o se si è trattato solo di una fatalità. La polemica è già partita, il risparmio sulla manutenzione – che i sindacati avevano bollato al momento in cui due mesi fa era cambiata la ditta che la sosteneva e che aveva sostituto, esternalizzandola, la società dei trasporti – è al centro del dibattito politico e tecnico, ma quel che forse importa di più ai tre milioni e passa di passeggeri annui di questo Elevador – a cui vanno sommati quelli che usufruiscono delle altre funicolari cittadine, Bica e Lavra (fermate per controlli), e dei tram scorrazzanti fra la Baixa e i sette colli – è se cambierà il modo di vivere la città.

L’impero, la neutralità in guerra, la dittatura di Salazar

Io penso di no: la tempesta passa, nessuno si farà intimorire perché sono secoli che Lisbona e il Portogallo crescono anche quando hanno passato momenti difficili con una delle più lunghe dittature mondiali, quella di Salazar. Ma essere stati neutrali nella seconda guerra mondiale, resistendo alle richieste di Hitler e Mussolini, ha permesso a Lisbona, un po’ come la Casablanca del film, di essere il crocevia di traffici e commerci, di bella vita e di rispetto fra nemici conclamati che si incontravano nei caffè della Baixa – esempio imperdibile di modernismo che ancora si apprezza da Nicola o alla Versailles, alla Confeitaria Nacional o al Martinho da Arcada sotto i portici di praça do Comercio, e fin quando è esistito da Irmaos Unidos – e di tutto parlavano men che di guerra. E ancora secoli prima, dopo la sconfitta dei Mori e la riconquista agli Spagnoli, con quel sogno realizzato per molto tempo di un impero coloniale senza eguali che ha dato ricchezza enorme e poi troppo sangue negli anni Settanta, quelli però nei quali è nato il Portogallo libero e democratico che resiste e prospera anche ora.

Pagine immortali, dolorose e profonde

Pessoa nel suo volume di versi “Mensagem” amoreggiava col Sebastianismo, la riconquista dell’impero, ma solo in quella veste romantica che l’ha portato a scrivere pagine immortali, dolorose e profonde, di come l’essere umano si senta davanti ai guai e alle infide prospettive della vita. La tragedia dell’Elevador da Gloria lo avrebbe senz’altro colpito facendogli scrivere prose sensazionali, ma avrebbe comunque guardato avanti ricordando come nei pressi della stazione di partenza della cabina, quando Avenida Liberdade sfocia in praça Restauradores di fronte a Palacio Fox, lui venisse a osservare la sua amata e mai posseduta Ophelia Queiroz che, uscita dal lavoro, prendeva il tram per recarsi a casa. Fernando Pessoa lasciava il suo ufficio lì vicino e si consolava della sua timidezza nei confronti di quella ragazza raccontando ogni giorno le sue palpitazioni amorose in lettere alla fidanzata mai spedite. E se ora la cartolina o lo scatto dell’Elevador da Gloria sono sicuramente fuori luogo, ci sono altri scorci di Lisbona che non possono subire la stessa sorte.

Lisbona, lo skyline e piazza Rossio

Le luci di Lisbona non meritano di essere spente

Perché basta un colore, basta un tramonto sul Tejo per ricominciare a sognare, a vivere nuove emozioni senza dimenticare chi per gustarsi la bellezza ha perso la propria vita. E magari onorandolo scoprendo fino in fondo i segreti e le magie di una città distesa fino all’Oceano ma in fondo molto mediterranea, un po’ nostra anche, dove Antonio Tabucchi ha voluto essere sepolto e José Saramago amava la Casa dos Bicos eretta come omaggio del Palazzo dei Diamanti di Ferrara: guarda caso lì ora ha sede la Fundaçao che porta il nome del primo (e unico fino a oggi) autore portoghese premio Nobel per la letteratura. Una storia talmente profonda che supererà anche questa lacerazione. Le luci di Lisbona non meritano di essere spente.