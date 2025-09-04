Lisbona, scoppia il caso manutenzione dopo la strage: stop a 3 funicolari. C’è il primo nome delle vittime

Lisbona, 4 settembre 2025 - L'ultima gara d'appalto per la manutenzione dell'Elevador da Glória, la funicolare che ieri ha deragliato provocando 17 morti e 23 feriti nel centro di Lisbona, era stata annullata pochi giorni fa da Carris, l'azienda pubblica che gestisce grande parte dei trasporti pubblici della capitale portoghese, poiché tutte le offerte ricevute erano superiori all'importo preventivato. Un aspetto, unito alle ripetute denunce da parte dei lavoratori dell’azienda che secondo fonti sindacali avevano presentato numerosi reclami sulla necessità di effettuare l'adeguata manutenzione degli impianti, molto rilevante per capire cosa ha causato la strage.

Gli esperti sul luogo del deragliamento della funicolare Gloria di Lisbona

Già nel 2022 i dipendenti della Carris – secondo quanto riportato dai media portoghesi –avevano segnalato carenze nella manutenzione, che era stata esternalizzata.

Le manutenzioni generali vengono effettuate ogni 4 anni e l’ultima è stata completata nel 2022. Dopodiché l’impianto è stato chiuso per riparazioni dal 26 agosto al 30 settembre del 2024. Pochi giorni fa l’annulamento della gara d’appalto.

Secondo Manuel Leal, esponente sindacale portoghese, “purtroppo quanto è avvenuto dà ragione a quello che avevano denunciato i lavoratori: la manutenzione dovrebbe tornare all’interno dell’azienda che gestisce l’impianto”.

Per effettuare dei controlli di sicurezza il municipio di Lisbona ha ora sospeso l'attività delle altre tre funicolari della capitale portoghese. Lo ha annunciato un funzionario dei servizi di emergenza comunali. "Su istruzione del sindaco Carlos Moedas, ieri è stato deciso di sospendere l'attività degli ascensori Bica e Lavra, nonché della funicolare Graca, per verificarne le condizioni operative e la sicurezza", ha dichiarato Margarida Castro, responsabile della protezione civile comunale.

La polizia sul luogo della tragedia a Lisbona

Le file dei turisti per salire sull’iconica funicolare

Inaugurata il 24 ottobre 1885, l'Elevador da Gloria è una delle principali attrazioni turistiche del centro di Lisbona. Il mezzo collega Praca dos Restauradores con il Barrio Alto e uno dei punti panoramici più famosi della capitale, Sao Pedro de Alcantara. Questo mezzo di trasporto è una delle funicolari presenti nel centro storico della città, come la Bica o la Lavra - ora sospese per controlli di sicurezza - per aiutare i visitatori a risalire i suoi ripidi pendi caratteristici di Lisbona. L'Elevador da Gloria fu ideato dall'ingegnere portoghese Raoul Mesnier du Ponsard e originariamente funzionava con un contrappeso ad acqua. Successivamente, la funicolare fu convertita in un sistema di locomozione a vapore e, nel 1914, fu pioniera della trazione elettrica. Secondo i media portoghesi, può ospitare 22 persone sedute e 20 in piedi in ciascuna delle sue due cabine. La funicolare percorre 275 metri in due minuti, lungo la ripida Senora de la Gloria, con una pendenza del 18%. I turisti fanno spesso la fila per salire su questa pittoresca funicolare bianca e gialla. Oltre a vivere l'esperienza di viaggiare su un veicolo d'epoca, evitano anche la faticosa salita per raggiungere il Barrio Alto. L'Elevador Gloria, che trasporta più di tre milioni di passeggeri all'anno, è stata classificata come monumento nazionale nel febbraio 2002. Secondo un rapporto del quotidiano Publico, la funicolare fu protagonista di un altro incidente il 7 maggio del 2018, ma in quella occasione non ci furono vittime perché il treno non si ribaltò.

Lutto nazionale in Portogallo

Il Portogallo ha proclamato un giorno di lutto nazionale. Le vittime, tra cui alcuni stranieri, sono state tutte recuperate dalle macerie, secondo i servizi di emergenza. Il governo portoghese ha dichiarato che il paese osserverà oggi un giorno di lutto nazionale per commemorare le vittime, le cui identità non sono state immediatamente rese note. Il sindaco di Lisbona Carlos Moedas ha definito l'incidente "una tragedia che la nostra città non ha mai visto".

Il primo nome di una delle vittime, André Marques, frenatore dell'ascensore deragliato, è stato reso noto questa mattina. La sua identità è stata rivelata dal SITRA, il sindacato del settore dei trasporti.