Lisbona, sotto accusa la manutenzione della funicolare: “Contratto scaduto il 31 agosto. Ditta sostituita due giorni prima del disastro”

L’ultima volta era stato fermato a maggio. Stop precauzionale. L’Elevador da Glória era stato sottoposto a "blocco temporaneo" dal 4 al 7 del mese "a causa di lavori di manutenzione ". Andando a ritroso, si trovano sul sito web ufficiale di Carris altri due interventi tecnici: una “riparazione” nel 2024 e un’operazione di “manutenzione ordinaria” nel 2022. Ma ora arriva il giallo: il contratto esterno di controllo e sicurezza, secondo quanto riportano i media portoghesi, era scaduto il 31 agosto.

La radiografia dello stato di conservazione e usura della funicolare – mercoledì 3 settembre, nel tardo pomeriggio, il disastro che ha provocato 17 morti e una ventina di feriti, tra cui una turista italiana de L’Aquila – è nelle carte pubblicate dalla Companhia Carris de Ferro de Lisboa, la Carris, in breve, cioè l’azienda che governa il trasporto pubblico della capitale portoghese.

I rilievi tecnici dopo il tragico deragliamento della funicolare di Lisbona

Stando a quanto riporta il quotidiano Diário de Notícias, Carris ha affidato in appalto esterno i servizi di manutenzione delle linee alla società Mntc – Serviços Técnicos de Engenharia (azienda che si occupa per lo più di piscine comunali), con sede a Monte da Caparica. Valore della commessa: 1,2 milioni di euro. Oggetti di intervento: gli impianti di Santa Justa, Bica, Lavra e Glória, l’Elevador della strage, monumento storico al trasporto pubblico.

Il contratto, secondo le informazioni disponibili sul portale base.gov (che registra gli appalti pubblici) è stato firmato nel 2022 dall'attuale presidente di Carris, Pedro Bogas. Si tratta della commessa dal valore più ricco mai assegnato a Mntc, società fondata nel 2009. Fino al rapporto con Carris, l’azienda di manutenzione Mntc aveva ricevuto al massimo un incarico da 115mila euro dall'Istituto per l'impiego e la formazione professionale.

Il contratto tra Carris e Mntc aveva una "durata iniziale" di 12 mesi, e poteva essere prorogato “per periodi uguali fino a un massimo di 36 mesi”, purché non venisse disdetto. Stando alle informazioni raccolte da Diário de Notícias, il contratto era scaduto il 31 agosto, dopo che una gara pubblica, indetta ad aprile, era finita con un flop. Lo spiega il quotidiano digitale Eco: la gara d'appalto era stata annullata per mancanza di offerte adeguate: il valore d’asta era di 1,9 milioni di euro più tasse (il doppio di quanto in vigore) per 36 mesi, ma nessuna azienda aveva neppure pareggiato il prezzo base. Come è andata a finire, dunque?

Scaduto il 31 agosto il contratto di Carris con Mntc, una nuova società sarebbe stata “assunta” tramite accordo diretto a partire dal primo settembre. Carris, scrive il Diário de Notícias, garantisce tuttavia che “non ci sono state interruzioni del servizio”.

I lavoratori della Carris avevano segnalato da tempo “l’anomalia dell’esternalizzazione” delle attività di controllo tecnico e la “necessità di una manutenzione più accurata dell’impianto”, compreso il convoglio coinvolto nell'incidente. I sindacati avevano espresso “preoccupazioni specifiche soprattutto per la tensione dei cavi di sostegno” e chiesto il rientro in Carris dell’appalto per la manutenzione. "Abbiamo rispettato tutti i protocolli in maniera scrupolosa", ha dichiarato subito dopo la strage il presidente Bogas: “È da 14 anni che la manutenzione la fa un'azienda esterna". Dal primo settembre ce ne era una nuova. Due giorni dopo il disastro.