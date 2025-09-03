Lisbona, deraglia la funicolare Gloria: tre morti e almeno venti feriti

Lisbona, 3 settembre 2025 – Tragedia a Lisbona. L'iconica funicolare Gloria è deragliata schiantandosi contro un edificio. Secondo le squadre dei soccorsi e di polizia giunte sul posto, ci sono almeno 3 morti e 20 feriti, 5 dei quali in gravi condizioni.

L'incidente è avvenuto dopo le 18: la carrozza è uscita dai binari mentre percorreva la discesa dal belvedere di San Pedro de Alcantara verso la piazza Restauradores nel Barrio Alto. La causa del deragliamento è al momento sconosciuta, ma, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe ceduto uno dei cavi che reggevano la struttura. La zona dove è avvenuto lo schianto è sempre molto frequentata sia da locali sia da turisti. Il presidente della Repubblica portoghese Marcelo Rebelo de Sousa ha già espresso “profondo cordoglio” per quanto accaduto.

Soccorritori al lavoro tra le lamiere della carrozza della funicolare Gloria a Lisbona (Ansa)

La storia della funicolare

La funicolare, classificata nel 2002 come monumento nazionale, è una delle principali attrazioni turistiche di Lisbona e trasporta oltre tre milioni di passeggeri all'anno. Progettata dall'ingegnere portoghese Raoul Mesnier du Ponsard, è stato inaugurata il 24 ottobre 1985. Inizialmente il sistema di trazione era a contrappeso d'acqua, poi venne convertito alla trazione a vapore e, infine, nel 1915, fu elettrificato.

Il suo percorso di 265 metri supera una pendenza media del 18%, offrendo un modo pratico e pittoresco per raggiungere il Bairro Alto dalla Baixa. Le due carrozze, dal caratteristico colore giallo, si muovono su un doppio binario e la loro struttura è inclinata per garantire una posizione orizzontale ai passeggeri durante la salita e la discesa. Il percorso è spesso utilizzato come una galleria d'arte a cielo aperto, con murales e graffiti che arricchiscono l'esperienza visiva dei passeggeri e dei passanti.