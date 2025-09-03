Mercoledì 3 Settembre 2025

Parigi e Roma collaborino

Pierfrancesco De Robertis
Esteri
EsteriLisbona, deraglia la funicolare Gloria: tre morti e almeno venti feriti
3 set 2025
REDAZIONE ESTERI
Lisbona, deraglia la funicolare Gloria: tre morti e almeno venti feriti

La carrozza si è schiantata contro un edificio. La funicolare è una delle principali attrazioni turistiche della capitale portoghese e trasporta oltre tre milioni di passeggeri all’anno

Lisbona, 3 settembre 2025 – Tragedia a Lisbona. L'iconica funicolare Gloria è deragliata schiantandosi contro un edificio. Secondo le squadre dei soccorsi e di polizia giunte sul posto, ci sono almeno 3 morti e 20 feriti, 5 dei quali in gravi condizioni. 

L'incidente è avvenuto dopo le 18: la carrozza è uscita dai binari mentre percorreva la discesa dal belvedere di San Pedro de Alcantara verso la piazza Restauradores nel Barrio Alto. La causa del deragliamento è al momento sconosciuta, ma, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe ceduto uno dei cavi che reggevano la struttura. La zona dove è avvenuto lo schianto è sempre molto frequentata sia da locali sia da turisti. Il presidente della Repubblica portoghese Marcelo Rebelo de Sousa ha già espresso “profondo cordoglio” per quanto accaduto.

PORTUGAL-ACCIDENT
Soccorritori al lavoro tra le lamiere della carrozza della funicolare Gloria a Lisbona (Ansa)

La storia della funicolare

La funicolare, classificata nel 2002 come monumento nazionale, è una delle principali attrazioni turistiche di Lisbona e trasporta oltre tre milioni di passeggeri all'anno. Progettata dall'ingegnere portoghese Raoul Mesnier du Ponsard, è stato inaugurata il 24 ottobre 1985. Inizialmente il sistema di trazione era a contrappeso d'acqua, poi venne convertito alla trazione a vapore e, infine, nel 1915, fu elettrificato.

Il suo percorso di 265 metri supera una pendenza media del 18%, offrendo un modo pratico e pittoresco per raggiungere il Bairro Alto dalla Baixa. Le due carrozze, dal caratteristico colore giallo, si muovono su un doppio binario e la loro struttura è inclinata per garantire una posizione orizzontale ai passeggeri durante la salita e la discesa. Il percorso è spesso utilizzato come una galleria d'arte a cielo aperto, con murales e graffiti che arricchiscono l'esperienza visiva dei passeggeri e dei passanti.

