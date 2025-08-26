Roma, 26 agosto 2025 – È stata la prima donna afroamericana a ricoprire la carica di presidente dell'organo di governo della Federal Reserve. Ma da oggi ha anche il triste primato di essere la prima licenziata. La governatrice Lisa Cook paga una serie di presunte irregolarità nell'ottenimento di alcuni mutui ipotecari, un'accusa gravissima per la reputazione di un banchiere centrale. Ma è anche vittima della polemica di Donald Trump nei confronti della Fed e del suo presidente Jerome Powell, "colpevole" di non voler tagliare i tassi d'interesse del denaro per dare benzina all'economia americana a causa dei timori per l'inflazione. Con questa mossa l'inquilino della Casa Bianca aumenta la sua pressione nei confronti dell'istituto centrale in attesa della scadenza del mandato di Powell (nel 2026), anche lui spesso minacciato di defenestrazione. Anche se lei non ci sta: “Il presidente ha invocato una giusta causa per licenziarmi ma non ha l'autorità per farlo”.

Lisa Cook, componente della Fed (la Banca centrale americana) licenziata da Trump per presunte irregolarità nella richiesta di un mutuo

Chi è Lisa Cook

Professoressa di economia e relazioni internazionali alla Michigan University, Cook è stata eletta nel 2022 nel board della Federal Reserve Bank di Chicago prima di essere chiamata nel board della Fed da Joe Biden. Il suo mandato sarebbe scaduto nel 2038. La 61enne che ha studiato all'università della California prima di conseguire il suo Phd a Berkeley è un'esperta di economia russa e ha lavorato sui dossier nigeriani e ruandesi durante l'amministrazione di Barack Obama. Figlia di un religioso e di un'infermiera, ha raccontato di essere stata bullizzata e ferita da segregazionisti in Georgia perché frequentava una scuola in precedenza riservata ai bianchi.

“Estremista di sinistra”

La sua nomina era stata bocciata una prima volta in Senato dai repubblicani, che l'avevano definita un'”estremista di sinistra” per il suo appoggio alle proposte di riparazione economica per le persone di colore a causa della schiavitù e della discriminazione e al movimento Defund the Police. Poi l'ok nel maggio 2022 grazie al voto decisivo della vicepresidente Kamala Harris. Il Gop aveva messo sotto accusa anche i suoi tweet a favore di Biden, definendola “un'iper-partigiana” del presidente.

L'accusa sui mutui

I guai per Cook sono cominciati a Ferragosto. Il direttore della Federal Housing Finance Agency, Bill Pulte, non a caso un aspro critico della Fed, ha mandato una lettera al procuratore Pam Biondi accusando la banchiera di aver falsificato documenti bancari e registri immobiliari per ottenere prestiti a condizioni più favorevoli, accusandola di aver commesso una frode ipotecaria. Pulte ha detto che la sua agenzia, che sorveglia Fannie Mae e Freddie Mac, ha ottenuto i documenti del suo mutuo, e ha affermato che Cook ha falsificato le sue residenze “ad Ann Arbor, nel Michigan, e per una proprietà ad Atlanta, in Georgia”.

La difesa della banchiera

Alle accuse di Pulte, che prima di lei aveva preso di mira altre figure democratiche come il senatore Adam Schiff della California e il procuratore generale di New York Letitia James nell'Affittopoli degli Usa, Cook ha risposto sottolineando che la richiesta risale a quattro anni fa, prima che entrasse a far parte della Fed, e che non si sarebbe fatta intimidire o si sarebbe dimessa, ma che avrebbe preso sul serio “qualsiasi domanda sulla mia storia finanziaria in quanto membro della Federal Reserve. Quindi sto raccogliendo informazioni accurate per rispondere alle domande legittime e per ricostruire i fatti”.

La legittimità del licenziamento

Dopo la mossa di Trump, Cook ha risposto con una dichiarazione in cui ha contestato la "giusta causa" invocata da Trump per cacciarla: “Non esiste alcuna causa ai sensi di legge”. Poi ha detto che il presidente non ha l'autorità per licenziarla. Il suo avvocato Abbe Lowell ha parlato di bullismo via social media da parte del presidente e ha detto che le sue pretese mancano di basi o autorità legali: “Prenderemo tutte le misure necessarie per fermarlo”.