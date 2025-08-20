Lisa Cook e il giallo della doppia prima casa. Così Trump cerca di smontare la Fed

Roma, 20 agosto 2025 – Donald Trump torna all'attacco. Questa volta nel mirino c'è Lisa Cook, la prima donna afroamericana a entrare nel Board of Governors della Federal Reserve. Di posizioni progressiste, nominata da Joe Biden, Cook è finita nella bufera dopo una segnalazione firmata da Bill Pulte, uomo di fiducia del presidente. L’accusa è di frode ipotecaria. Trump non ha usato mezzi termini e ne ha chiesto le dimissioni immediate, se non il licenziamento. Ma la vicenda non convince i media e parte della popolazione, che si domandano se esista davvero uno scandalo, o se questa sia semplicemente l’ennesima offensiva contro i democratici.

Le accuse

“Deve dimettersi subito!” ha tuonato Donald Trump su Truth, riferendosi a Lisa Cook. Le accuse sono gravi: si parla di frode ipotecaria, un’ipotesi che, se confermata, sarebbe estremamente compromettente per la governor, che si occupa di contribuire alle decisioni di politica monetaria e al processo di regolamentazione finanziaria. Il suo, quindi, è un ruolo che richiede la massima integrità, che ora è altamente compromessa. Il sospetto nasce da due richieste di mutuo presentate da Cook per due abitazioni diverse, entrambe indicate come 'residenza principale'. Un dettaglio non da poco: secondo la legge, è possibile avere una sola residenza principale, e dichiararne due può configurare un caso di frode a fini fiscali o ipotecari.

A segnalare il caso è stato Bill Pulte, a capo della Federal Housing Finance Agency (Fhfa) e ritenuto vicino all’entourage del presidente, che, il 15 agosto scorso, ha inviato una lettera alla procuratrice generale Pam Bondi, chiedendo l’apertura di un’indagine penale nei confronti di Cook. Nel documento si sostiene che la governatrice “potrebbe aver falsificato documenti bancari e immobiliari per accedere a mutui più favorevoli, commettendo così una possibile frode”. In particolare, Cook avrebbe richiesto un primo mutuo per una casa ad Ann Arbor, in Michigan, dichiarandola come sua abitazione principale. Qualche settimana dopo, ne avrebbe richiesto un altro per una proprietà in Georgia, dichiarando anche questa come residenza principale. Al momento, Lisa Cook non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, probabilmente su consiglio dei suoi legali.

Scandalo reale o strategia politica ?

Ancora è presto per puntare il dito. Non c’è nemmeno l’ombra di un’indagine ufficiale, eppure Donald Trump sembra già deciso: per lui, Lisa Cook deve dimettersi. Se le accuse dovessero rivelarsi fondate, è chiaro che la governatrice della Federal Reserve sarebbe costretta a lasciare l’incarico, se non prima licenziata per giusta causa. Un epilogo che, in tal caso, sarebbe pienamente legittimo. Ma in attesa di sviluppi concreti, le speculazioni si intensificano. C’è chi vede la vicenda come l’ennesimo attacco mirato del presidente repubblicano contro i sostenitori del Partito Democratico.

Il Washington Post, ad esempio, ha pubblicato un articolo in cui identifica un disegno strategico, firmato Donald Trump: colpire figure chiave dell’amministrazione Biden con accuse pubbliche e richieste di dimissioni, anche in assenza di riscontri giudiziari. Per molti, quindi, questa sarebbe solo una delle tante mosse orchestrate da Trump per indebolire i suoi avversari. E attaccare la Fed, in questo contesto, appare ancora più rischioso. La Federal Reserve è infatti ritenuta una delle istituzioni più indipendenti e 'apolitiche' del sistema americano. O almeno, questa è l'idea.

Un colpo al cuore della Fed

Fondata nel 1913, la Fed ha il compito di mantenere la stabilità dei prezzi, promuovere l’occupazione e garantire il buon funzionamento del sistema finanziario. Obiettivi che prescindono da qualsiasi bandiera politica. Chi siede nel Board of Governors, il consiglio direttivo della banca centrale, è chiamato dunque a rispettare questi principi, indipendentemente dalle proprie convinzioni personali o ideologiche. Il Board è composto da sette membri, nominati dal presidente in carica, ma con mandati lunghi 14 anni: un meccanismo pensato per garantire continuità e autonomia rispetto ai cicli politici.

Tuttavia, è inevitabile che ogni nomina rifletta almeno in parte l’orientamento dell’amministrazione. E Lisa Cook è stata nominata da Joe Biden, un dettaglio che basta a far storcere il naso ai conservatori. Non sorprende, quindi, che le accuse mosse contro di lei vengano viste da molti più come un’operazione politica che come un atto di giustizia. Un eventuale allontanamento di Cook non solo libererebbe un posto nel Board, ma intaccherebbe l’autorità dell’amministrazione Biden, colpendo una delle sue figure simboliche. Due obiettivi in un colpo solo.

L’offensiva contro la procuratrice si inserisce, inoltre, in una campagna più ampia di Trump contro la Fed. Da mesi, l’ex presidente attacca pubblicamente Jerome Powell, attuale capo della banca centrale, colpevole, a suo dire, di non voler abbassare i tassi di interesse.