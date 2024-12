L’iraniana premio Nobel per la pace scarcerata solo per tre settimane. Gli attivisti: "È malata, resti libera"

È uscita dalla prigione gridando lo slogan simbolo delle proteste di due anni fa contro il regime degli ayatollah: "Donna, vita, libertà". Le porte del famigerato carcere di Evin a Teheran si sono aperte per Narges Mohammadi ma l’attivista per i diritti umani iraniana, premiata con il Nobel per la Pace lo scorso anno, potrebbe rientrarci già tra 21 giorni. La scarcerazione è arrivata dopo che la sua condanna è stata temporaneamente sospesa per tre settimane per motivi medici. La 52enne era tornata dietro le sbarre nel 2021 dopo avere passato in prigione lunghi periodi della sua vita, a partire dal 1998. Chiedono che la donna resti libera gli attivisti e i familiari, tra cui i figli, i due gemelli Kiana e Ali, che la donna non vede dal 2015, quando avevano otto anni e furono costretti per motivi di sicurezza a lasciare l’Iran per la Francia.