L’Iran minaccia Usa ed Europa

Altri bombardamenti e altre profezie di morte. L’offensiva israeliana per neutralizzare il programma atomico dell’Iran e ribaltare gli ayatollah insidia le residue certezze iraniane. Nella notte Teheran è oscurata. Almeno un altro omicidio mirato e bombe sui palazzi del potere. "Colpiremo ogni sito del regime – promette in un nuovo video il premier israeliano Benjamin Nethanyau –. Il nostro obiettivo è contrastare la doppia minaccia dell’Iran: nucleare e balistica". Al vaglio del governo israeliano la nuova ritorsione di Teheran con almeno tre morti, ieri, in aggiunta ai tre di venerdì.

Dopo i missili sfuggiti allo scudo israeliano a Tel Aviv, Ramat Gan e Rishon Lezion (anche a causa delle sirene di allarme rimaste mute), altri missili piombano a terra e centrano il nord di Israele. A Tamra, vicino Haifa, le tre vittime sono tutte arabo israeliane, e almeno 20 i feriti (alcuni gravi). "Se continua a lanciare missili contro il fronte interno di Israele, Teheran brucerà", è la promessa del ministro della Difesa Israel Katz. "Centinaia di jet israeliani mantengono la superiorità aerea su Iran occidentale e Teheran – certifica il portavoce Idf generale Effie Defrin –. Una sequenza di attacchi che non si interrompe: colpiti oltre 150 obiettivi dell’industria militare, del programma nucleare e della leadership terroristica iraniana".

In Iran, mentre viene silenziosamente aggiornato il conto delle infrastrutture e delle personalità colpite, cresce anche il numero delle vittime civili decedute in seguito ai raid di Gerusalemme per eliminare alti ufficiali e scienziati nucleari. I morti sono probabilmente molti di più dei 78 inizialmente ammessi venerdì (oltre a 320 feriti). La gente comune non mostra alcuna solidarietà per le oltre 20 figure apicali eliminate, al tempo stesso non accetta che sotto le macerie ci siano i cadaveri di 20 bambini, come nel complesso residenziale Shahid Chamran tirato giù dagli israeliani con 60 vittime, o la poetessa Parnia Abbasi, o il promettente fantino Mehdi Pouladvand. Pur schifata dall’avventurismo degli ayatollah, di fronte a bombardamenti continui la società iraniana potrebbe reagire diversamente dalle aspettative israeliane. I fedelissimi della Guida suprema Ali Khamenei già scendono in piazza per puntellare il regime e non lasciare campo agli oppositori, che odiano sì gli ayatollah ma ne temono i colpi di coda. "Abbiamo indicazioni che membri di alto livello stanno già preparando le valigie", rassicura Netanyahu.

L’Iran, che oggi diserterà il tavolo nucleare in Bahrain, prova a internazionalizzare la crisi. Incassa la solidarietà della Cina e del mondo islamico sunnita dall’Arabia alla Turchia, denuncia la postura opaca degli Stati Uniti compartecipi dell’attacco israeliano, sbandiera minacce anti occidentali eccessivamente ambiziose. In sintesi: le basi e le navi americane, britanniche e francesi in Medio Oriente diventeranno bersagli se contribuiranno a fermare la rappresaglia contro Israele.

Gli Stati Uniti possono contare su oltre 50mila militari nella regione. Otto le basi permanenti (in Egitto, Kuwait, Bahrain, Giordania, Arabia Saudita, Emirati Arabi e Qatar) e 19 i siti complessivamente sotto controllo. La Gran Bretagna conta su decine di siti militari spesso eredità della colonizzazione britannica: in Oman (a Sultan Qaboos) e in Bahrain (nella capitale Muscat), si trovano le basi più importanti. Anche la Francia presidia adeguatamente l’area. Occupa lo strategico avamposto africano di Gibuti, giusto davanti allo Yemen, e dal 2008 gestisce una base con 700 uomini negli Emirati. Che le minacce iraniane si tramutino in raid appare tuttavia poco credibile.

Né sembra poter modificare il corso degli eventi la telefonata di ieri tra Vladimir Putin e Donald Trump: "Il presidente Putin mi ha chiamato per farmi gentilmente gli auguri di compleanno, ma soprattutto per parlare dell’Iran – resoconta Trump –. Lui ritiene, come me, che questa guerra tra Israele e Iran debba finire. Al che gli ho spiegato che anche la sua guerra dovrebbe finire". Difficile che Putin lo conceda, ora che il conflitto iraniano toglie visibilità a quello in Ucraina. Come pure alla vicenda di Gaza, declassata da Israele a "fronte secondario". L’arroventato scenario mediorentale oggi sarà tra i temi prioritari del G7.