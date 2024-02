L’Iran e la minaccia atomica: "Può avere l’arma in 7 giorni"

"Teheran oggi è in grado di produrre in una settimana uranio arricchito di grado militare sufficiente per un’arma nucleare, utilizzando solo una frazione del suo uranio arricchito al 60%". A lanciare l’allarme è un rapporto del think tank statunitense Institute for Science and International Security, secondo cui da maggio 2023 la minaccia rappresentata dal programma nucleare iraniano è aumentata per la prima volta arrivando

al livello di ‘Pericolo estremo’. "La situazione instabile

della regione – scrive il think tank sul suo sito – offre all’Iran un’opportunità unica e una giustificazione interna amplificata per la costruzione di armi nucleari".