L’Iran apre al negoziato

di Aldo BaquisTEL AVIVUna settimana dopo l’inizio della guerra fra Israele e Iran e mentre si attende di conoscere le intenzioni del presidente Donald Trump, a Ginevra sono iniziati ieri colloqui fra alcuni Paesi europei (Germania, Francia e Gran Bretagna) e il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi nel tentativo di escogitare una formula tale da far cessare i combattimenti. "Insieme con i partner europei, abbiamo lanciato un appello al ministro iraniano ad impegnarsi sulla strada del negoziato, anche con la presenza degli Usa" ha detto il ministro degli Esteri francese Barrot. "Questa iniziativa diplomatica dimostra che una trattativa è possibile". L’alternativa, ha avvertito, sarebbe l’estensione di un conflitto "che avrebbe conseguenze sulla stabilità della regione, e del mondo". L’Iran al momento si dice pronto ad accettare limitazioni circa i suoi programmi di arricchimento dell’uranio "ad uso civile" – ha detto alla Reuters una fonte di Teheran – ma respinge ogni proposta di "arricchimento zero". Comunque per imbastire un’intesa "ci sono ancora due settimane" ha osservato il ministro degli Esteri britannico Lammy con un riferimento alle intenzioni espresse da Trump.

Ma queste iniziative diplomatiche sono seguite con una dose di scetticismo alla Casa Bianca: "L’Iran – ha avvertito la portavoce Karoline Leavitt – ha già tutto quanto necessita per confezionare una bomba atomica. Quello che manca è solo una decisione del suo leader supremo, ed entro alcune settimane quell’arma potrebbe essere completata costituendo così una minaccia esistenziale non solo per Israele, ma anche per gli Usa e per il mondo intero".

Sul terreno Israele ed Iran continuano ad infliggersi colpi dolorosi, fra cui l’uccisione a Teheran di due scienziati nucleari, colpiti da razzi mentre si trovavano nelle proprie abitazioni. Le forze armate iraniane hanno lanciato verso Israele oltre una trentina di missili balistici, uno dei quali è esploso nella Città vecchia di Haifa e la sua onda d’urto ha investito due moschee. Decine i feriti. Di fronte agli ingenti danni materiali causati dai missili il capo di Stato maggiore il generale Eyal Zamir ha incoraggiato gli israeliani a stringere i denti. Ha spiegato che Israele ha dovuto ricorrere ad un attacco preventivo perché la sua stessa esistenza era messa in pericolo non solo dai progetti nucleari di Teheran ("che negli ultimi mesi hanno superato il punto di non ritorno") ma anche dalla grave minaccia dei missili balistici. "Ne avevano 2.500 prima dell’inizio del conflitto, 500 li hanno lanciati, molti altri ne abbiamo distrutti. Ma loro progettavano di dotarsi entro due anni di un arsenale di 8.000 missili. Volevano stringerci in una cintura di fuoco".

I successi della prima settimana – ha aggiunto – sono stati "straordinari" eppure gli israeliani devono prepararsi ad affrontare "una campagna prolungata nel tempo". Tanto più, ha lasciato intendere, se Trump decidesse di non scendere in campo. Il rischio è allora quello di una guerra di erosione che assilla gli israeliani: secondo un sondaggio pubblicato ieri hanno una quasi totale fiducia (5,58 punti su un massimo di 6) nell’aviazione e nel Mossad, ma riguardo alle capacità del loro governo il voto medio scende a picco a 3,28. Ad accrescere la preoccupazione è un’altra guerra di attrito, in corso da 20 mesi a Gaza contro Hamas. Ieri l’esercito ha ordinato "per motivi di sicurezza" lo sgombero della Città vecchia di Gaza. Secondo Haaretz, ormai l’82% della Striscia è stato dichiarato "zona militare" dall’Idf e due milioni di persone devono stringersi in quello che resta, sulla costa.