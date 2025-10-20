Muore dopo la liposuzione in Turchia: Milena Mancini aveva 56 anni

Frosinone, 20 ottobre 2025 – Venti giorni fa si era sottoposta a un intervento di liposuzione a Istanbul. E’ finita in rianimazione e non si è mai risvegliata. Milena Mancini, 56 anni, di Frosinone, è morta all’ospedale universitario della capitale turca, per le conseguenze dell’operazione chirurgica. Lascia due figlie.

Non è chiaro quale sia il problema insorto e cosa abbia costretto al ricovero in terapia intensiva. Secondo informazioni filtrate, non confermate dalle autorità sanitarie turche, mentre veniva operata la donna avrebbe subito una lesione allo stomaco accidentale.

Agente immobiliare, Milena Mancini è figlia dell'industriale Alvaro Mancini, tra i fondatori e dirigente della Indexa SpA specializzata nella manutenzione e nei servizi industriali; la sorella Rita è una biologa di fama che esercita nella capitale dove insegna anche all'Università La Sapienza; l'altra sorella, Sara, ha avuto una gelateria all'ingresso di Isola del Liri.

Il turismo estetico in Turchia

Sempre più pazienti scelgono la Turchia per interventi estetici. Un motivo è senz’altro legato ai costi, sensibilmente più bassi che in Italia. Molte cliniche offrono pacchetti all-inclusive, che coprono non solo l'intervento chirurgico, ma anche tutti i dettagli del soggiorno: dalle visite mediche all’hotel, dagli spostamenti all’interprete.

Milena Macini

Cos’è la liposuzione

La liposuzione viene effettuata in anestesia locale o generale, a seconda dei casi. È un intervento chirurgico di rimodellamento che consiste nella rimozione di tessuto adiposo localizzato su addome, fianchi, cosce, glutei, braccia etc. Si pratica iniettando una soluzione di anestetico e vasocostrittore nell’area da trattare in modo da intervenire con più facilità. Oppure si procede eseguendo piccole incisioni nella zona interessata, in cui si inserisce una sottile cannula per frantumare il grasso, che viene poi aspirato (lipoaspirazione).