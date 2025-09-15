L’invasione di Gaza City. Israele schiera i tank. Trecentomila in fuga

di Aldo BaquisTEL AVIVAl di là delle divergenze sull’opportunità dell’attacco israeliano contro i leader di Hamas nel Qatar e circa i passi da intraprendere adesso per rimettere in moto i negoziati su Gaza, BenJamin Netanyahu ha detto ieri al Segretario di Stato Marco Rubio, durante una visita nella Città Vecchia di Gerusalemme, che "le relazioni fra i nostri Paesi non sono mai state più forti. Sono solide come le pietre del Muro dei Pianti". In precedenza i due dirigenti avevano infilato, in ossequio alla tradizione ebraica, biglietti di auspicio in un’intercapedine fra quelle pietre. Nel frattempo a Doha è iniziata una riunione di solidarietà col Qatar in cui i Paesi del Golfo – fra gli invitati c’è anche l’Iran – si accingono ad esprimere apprensione per il moltiplicarsi degli attacchi israeliani nella Regione e a valutare l’opportunità di contromisure. Prima di raggiungere Israele Rubio ha ribadito che per Hamas non ci può essere alcun futuro a Gaza. Parole che Netanyahu interpreta come un implicito sostegno all’offensiva di terra che l’esercito israeliano si accinge a lanciare a Gaza City contro le postazioni fortificate di Hamas fra cui – almeno secondo l’Idf – diversi grattacieli e condomini elevati. Il ministro della Difesa Israel Katz ha ieri pubblicato l’immagine del bombardamento dell’edificio dell’Università islamica "che – ha commentato con compiacimento su X – si è adesso elevata in cielo".La prossima settimana Netanyahu si recherà alle Nazioni Unite per la riunione dell’Assemblea Generale e per combattere contro il sempre più ampio riconoscimento dello Stato palestinese. Perfino a Washington l’atmosfera nei suoi confronti si sta raffreddando. Secondo un sondaggio pubblicato ieri, il 59% degli americani ha un’impressione negativa di lui, e solo il 29% lo sostiene. Anche un commentatore conservatore come Tucker Carlson (molto influente fra i repubblicani e nell’area Maga) sostiene adesso che gli Stati Uniti dovrebbero ormai "abbandonare Israele al suo destino". "Che combattano da soli le loro guerre" ha aggiunto.Nel frattempo Netanyahu deve affrontare resistenze anche in casa dopo che il capo di Stato maggiore, il generale Eyal Zamir, ha espresso contrarietà sia all’offensiva di terra a Gaza City sia ai tempi scelti per l’attacco nel Qatar contro i dirigenti di Hamas: proprio mentre discutevano una proposta di tregua inoltrata da Trump. La loro sorte non è nota, ma in Israele si suppone che siano sopravvissuti. L’Idf si è dovuto piegare al volere dei vertici politici e ieri ha accresciuto il volume di fuoco contro diversi rioni di Gaza City da dove, nelle ultime due settimane, sono sfollate circa 300mila persone. L’esercito le ha indirizzate verso sud, dove dovrebbero essere relativamente più sicure anche se le infrastrutture umanitarie non sono adeguate. A Gaza City restano peraltro altre 500-600 mila persone, in stato di trepidazione per l’imminenza dell’Operazione "Carri di Gedeone 2".