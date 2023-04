Il giallo dei lingotti rubati all’aeroporto di Toronto. Container da 20 milioni di dollari sparito nel nulla

Roma, 21 aprile 2023 - Maxi furto di lingotti d'oro all'aeroporto di Toronto, in Canada. La polizia sta indagando sulla sparizione dei lingotti e di altri beni, per un valore superiore ai 20 milioni di dollari canadesi (circa 13,5 milioni di euro), arrivati lunedì in un container che era stato caricato su di un volo. Il container era stato scaricato dall'aereo e messo al sicuro in un deposito. Secondo quanto comunicato dall'ispettore della polizia regionale, Stephen Duivesteyn, il container qualche ora dopo è sparito.

La polizia sta seguendo tutte le piste, inclusa quella della criminalità organizzata. Per il momento non sono stato comunicato né se le telecamere di sicurezza abbiano o meno ripreso i momenti in cui è andata in scesa la rapina e il container sottratto dal deposito di sicurezza, né quale compagnia aerea abbia trasportato il container o a chi appartenesse. "Il nostro obiettivo è risolvere questo furto - ha detto Duivesteyn -. Vogliamo risolverlo. Non posso fornire dettagli esatti". Ma i viaggiatori dello scalo canadese non sono in pericolo, ha continuato il funzionario di polizia. "Non consideriamo questo un problema di pubblica sicurezza".

Quello dei lingotti d'oro all'aeroporto di Toronto potrebbe rappresentare uno dei furti più grandi e clamorosi della storia del Canada. In questo elenco è incluso quello del 2012, ribattezzato come il grande colpo di sciroppo d'acero canadese (Great Canadian Maple Syrup Heist). In quella occasione 3.000 tonnellate di sciroppo d'acero furono sottratte da un impianto di stoccaggio in Quebec. Il valore del colpo fu di 18,7 milioni di dollari.