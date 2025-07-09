X, si dimette Linda Yaccarino: l’addio della Ceo dopo il caso Grok. “Grazie Musk”

Houston (Texas), 9 luglio 2025 – Lascia l'amministratrice delegata di X Corp. Linda Yaccarino ha annunciato le sue dimissioni due anni dopo l’ingresso nella società di Elon Musk che possiede la piattaforma social (ex Twitter). Succede dopo le polemiche per le risposte antisemite comparse nella chatbox Grok, l’intelligenza artificiale di X, anche a proposito dell’alluvione in Texas.

“Quando io e @elonmusk abbiamo parlato per la prima volta della sua visione per X, sapevo che sarebbe stata l'opportunità di una vita per portare avanti la straordinaria missione di questa azienda – scrive Yaccarino in un post – gli sono immensamente grata per avermi affidato la responsabilità di proteggere la libertà di parola, rilanciare l'azienda e trasformare X nell'app "Everything", ha aggiunto la Ceo.

Classe 1963, di origini italiane, Yaccarino ha un passato nell’industria cinematografica statunitense, poi in quella dell’informazione: è stata vicepresidente di Turner Entertainment, poi responsabile della pubblicità alla NBC Universal. Collaboratrice dal 2018 di Donald Trump nel Consiglio presidenziale per lo sport, il fitness e la nutrizione, e nel 2021 dell’amministrazione Biden nelle campagne vaccinali contro il Covid-19, è arrivata ad X Corp nel maggio 2023, chiamata ad arginare la fuga degli inserzionisti dopo la restrizione dei contenuti e la cancellazione di account per “incitamento all’odio”. Una missione compiuta solo in parte.

Accomiatandosi, la manager non fa cenno alle motivazioni che la spingono a lasciare ma offre un bilancio ultrapositivo degli anni spesi a X. "Sono incredibilmente orgogliosa del team di X: la svolta storica che abbiamo realizzato insieme è stata a dir poco straordinaria. Abbiamo iniziato con il lavoro fondamentale, necessario per dare priorità alla sicurezza dei nostri utenti, in particolare dei bambini, e per ripristinare la fiducia degli inserzionisti''.

Il gruppo ha ''ha lavorato senza sosta, da innovazioni rivoluzionarie come community notes e, a breve, X money, fino a portare sulla piattaforma le voci e i contenuti più iconici. Ora, il meglio deve ancora venire, con X che entra in un nuovo capitolo con Xai. X è davvero una piazza digitale per tutte le voci e il segnale culturale più potente al mondo. Non avremmo potuto raggiungere questo obiettivo senza il supporto dei nostri utenti, dei nostri partner commerciali e del team più innovativo al mondo. Farò il tifo per voi tutti mentre continuate a cambiare il mondo. Come sempre, ci vediamo su X”.