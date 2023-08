Lil Tay morta a 14 anni: l’annuncio della famiglia. Chi era la (controversa) star dei social

New York, 9 agosto 2023 – Morta Lil Tay, rapper e influencer a soli 14 anni. A dare notizia è la famiglia in una nota postata sul suo account Instagram. Per Lil Tay – il cui vero nome era Claire Hoppe – si parla di morte improvvisa. E senza altri dettagli, si annuncia anche il decesso del fratello.

Neanche una parola, invece, sulle cause. La famiglia chiede al pubblico privacy in un momento difficile come quello che sta attraversando.

Chi era Lil Tay

Lil Tay è divenuta una star online nel 2018 a soli 9 anni con video che la ritraevano nei panni da rapper e mentre sfoggiava uno stile di vita sontuoso. Tay è poi sparita dai social in seguito a una battaglia legale per la custodia fra i suoi genitori.