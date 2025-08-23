Licenziato il capo dell’intelligence del Pentagono. “Il generale Kruse fece infuriare Trump dubitando dell’annientamento del programma nucleare dell’Iran”

Roma, 23 agosto 2025 - L'attacco sull'Iran ha ritardato di pochi mesi il programma di Teheran e non lo ha annientato, come sostenuto da Trump, questo contrasto alle idee del tycoon è costato il posto capo dell'agenzia di intelligence del Pentagono Jeffrey Kruse e altri due alti comandanti militari, sostengono molti media americani.

A silurare chi ha osato contestare il risultato ottenuto dall'attacco all'Iran è stato il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth, senza però spiegare ufficialmente il motivo per cui il tenente generale Kruse, capo della Defense Intelligence Agency, è stato rimosso, limitandosi a parlare di "perdita di fiducia".

Per i giornali Usa la spiegazione va ricercata nella pubblicazione del rapporto da parte di Kruse in cui si stimava che i raid dei B-2 degli Stati Uniti in Iran avessero ritardato il programma nucleare di Teheran di soli pochi mesi, in netto contrasto con l'"annientamento totale" rivendicato da Trump, cosa che mandò su tutte le furie il presidente.

Continuano così le purghe di Pete Hegseth che caccia anche un secondo capo dei servizi, dopo il licenziamento del generale Timothy Haugh, ex capo dell'Agenzia per la sicurezza nazionale. Duro il commento di Mark Warner, senatore per lo Stato della Virginia: "Il licenziamento di un altro alto funzionario di intelligence sottolinea una pericolosa abitudine dell'amministrazione Trump: quella di considerare l'intelligence come un test di lealtà, e non come uno strumento per la salvaguardia del nostro Paese".