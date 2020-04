Roma, 13 aprile 2020 - Walt Disney licenzia 43.000 dipendenti nei suoi parchi di divertimento chiusi per il Coronavirus. Lo hanno reso noto i sindacati, comunicando l'accordo poi confermato dall'azienda. Questi ultimi licenziamenti concordati con il Service Trades Council, che rappresenta 3 associazioni sindacali, scatteranno il 19 aprile. I parchi della Disney nel mondo hanno iniziato a chiudere per il Coronavirus da metà marzo. La societa' si e' impegnata a pagare l'assicurazione sanitaria dei dipendenti licenziati per 12 mesi.(AGI)

