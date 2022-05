Libia, scontri a Tripoli all'arrivo del premier di Haftar e Putin

Tripoli, 17 maggio 2022 - Duri scontri a Tripoli all'arrivo di Fatih Bashagha, il premier designato dal Parlamento di Tobruk. Nella capitale libica i sostenitori di Abdul Hamid Dbeibah, a capo del governo di unità nazionale insediato con l'ok dell'Onu, si sono opposti alle fazioni che appoggiano l'uomo forte del generale Haftar. I combattimenti, ripresi anche in vari video, sono cominciati all'alba quando il corteo di auto di Tobruk ha fatto il suo ingresso a Tripoli, nonostante l'esecutivo rivale avesse rifiutato di cedere il potere e ordinato all'aeronautica militare di "colpire i movimenti militari non autorizzati nella capitale". Dopo poche ore, e vista la tensione crescente, Bashagha ha lasciato la capitale, scrive il Libya Observer. In alcune zone della città si spara ancora.

Cosa sta succedendo

Il governo di unità nazionale di Abdul Hamid Dbeibah si era insediato il 15 marzo 2021 dopo che una mediazione dell'Onu aveva portato a un accordo tra le fazioni libiche. Lo scopo era che l'esecutivo scelto portasse il Paese alle elezioni, in modo da mettere fine a dieci anni di guerra civile nel post Muammar Gheddafi. Ma Dbeibah, causa opposizioni e crisi tra i leader politici, non riuscì a portare la LIbia alle urne come previsto lo scorso 24 dicembre, rinviando la consultazione a tempo indeterminato. Così lo scorso marzo il Parlamento di Tobruk, considerato scaduto il mandato del governo di unità nazionale guidato da Dbeibah, ha dato la fiducia all'esecutivo di guidato da Bashagha. Quindi oggi il comunicato "l'arrivo del primo ministro del governo libico Fathi Bachagha, accompagnato da diversi ministri, nella capitale Tripoli, per iniziare lì il suo lavoro", ha scatenato la reazione del governo della capitale. Bashagha è sostenuto dal maresciallo della Cirenaica Khalifa Haftar (Appoggiato anche da Mosca), che già nel 2019 aveva tentato di conquistare la capitale, ma era stato respinto dall'intervento di Istanbul in sostegno dell'allora premier Fayez al-Serraj. A Tripoli diverse fazioni sono ancora con Dbeibah, il quale ha dichiarato che si dimetterà solo per lasciare il posto a un governo eletto.

Scontri all'alba

Fin dalle prime ore del mattino le fazioni rivali si sono affrontate, il via è arrivato con il comunicato dell'arrivo in città di Fathi Bachagha e della sua delegazione per "iniziare il suo lavoro". Un cronista di France Presse ha confermato i duri combattimenti: Bachagha avrebbe deciso di entrare a Tripoli, nonostante sapesse del rischio di scontri, grazie all'ok della brigata islamica Nawasi, finora legata a premier Dbeibah. Poi la situazione è degenerata, e secondo i media libici, l'uomo di Haftar ha dovuto fare marcia indietro e la sua uscita indenne dalla città sarebbe stata garantita dalla brigata 444. Lo stesso Bashagha aveva dichiarato in più occasioni di voler insediare in modo pacifico il proprio governo nella capitale.

فيديو > احتدام الاشتباكات في طريق الشط وسط #طرابلس بين " النواصي " من جهة و " قوات دعم الدستور ودعم الاستقرار والفار " من جهة أخرى . #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/mneuL41vxv — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) May 17, 2022

Petrolio, gas e l'ombra Putin

L'instabilità politica in Libia ha portato, anche nelle scorse settimane, a ripetute interruzioni della produzione petrolifera. Il greggio è principale fonte di introiti del Paese nordafricano, ma le tensioni interne sulla divisione dei proventi non sono le sole a tenere banco. Il petrolio della Libia, e ora con la guerra in Ucraina anche il gas, fanno gola a molti. Non a caso Joe Biden e Mario Draghi hanno parlato anche di Libia nel loro incontro a Washington dei giorni scorsi: "La Libia può essere un enorme fornitore di gas e petrolio, non so per l'Italia ma per tutta Europa", ha sottolineato il premier italiano. "Tu cosa faresti?", gli avrebbe chiesto Biden. "Dobbiamo lavorare insieme per stabilizzare il Paese", è stata la risposta di Draghi. Stabilizzazione difficile se si pensa che ora Haftar, uomo del Cremlino in Cirenaica, sta per mettere le mani su Tripoli. Secondo le intelligence occidentali il presidente Vladimir Putin ha iniziato da tempo ad accerchiare le rotte energetiche occidentali, e molti dei mercenari russi richiamati per combattere in Ucraina, erano all'opera in Libia, Siria, e anche in Mali e Centrafrica.