Tripoli, 9 gennaio 2020 - Si aprono spiragli per una tregua in Libia. Il Consiglio presidenziale del governo di accordo nazionale (Gna) di Fayez Al Sarraj ha accolto la proposta di cessate il fuoco avanzata da Russia e Turchia. Un appello giunto durante l'incontro di Istanbul tra il presidente russo Putin e quello turco Erdogan che, tra le altre cose, hanno chiesto la tregua a partire dalla mezzanotte di domenica prossima. E oggi il Gna diffonde una nota in cui dice di accogliere "con favore qualsiasi appello alla ripresa del processo politico e ad allontanare lo spettro della guerra, in conformità con l'Accordo politico libico e il sostegno alla Conferenza di Berlino patrocinata dalle Nazioni Unite".

La nota del Gna

Il Consiglio, si legge nella nota diffusa dal Gna, è impegnato a mettere fine allo "spargimento di sangue", per "l'integrità dell'unità nazionale e l'adozione di una soluzione politica per porre fine alla crisi". Prosegue il Gna: "La guerra che il nostro esercito nazionale e i nostri valorosi rivoluzionari stanno combattendo oggi è una guerra che l'aggressore e i Paesi che lo sostengono hanno imposto come colpo di stato sulla strada democratica". La nota conclude sottolineando la "capacità delle forze di riconciliazione di respingere e sconfiggere l'aggressione" delle truppe fedeli al generale Khalifa Haftar.

La guerra

Nel frattempo, si continua a combattere. Secondo Sky News Arabia il Battaglione 604, di ispirazione madkhalista, una corrente salafita ultraconservatrice libica, ha voltato le spalle alle forze fedeli ad al-Sarraj per unirsi ai ranghi dell'Esercito nazionale libico (LNA) di Haftar. E il quotidiano britannico Guardian imputa la rapida caduta di Sirte in mano all'LNA, nei giorni scorsi, proprio al repentino spostamento del Battaglione 604 da uno schieramento all'altro.

Di Maio

Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio chiede di trovare "una soluzione con l'Ue in modo da fare adottare un embargo sulle armi" in Libia. Il titolare della Farnesina, da Algeri, rilancia la questione delle "interferenze esterne" e aggiunge che la Libia "è un problema di sicurezza nazionale che affrontiamo con tutte le nostre forze". Quindi conclude: "Spingeremo perché si individui il prima possibile una data per la conferenza di Berlino. Dobbiamo mettere tutti gli interlocutori intorno a un tavolo e trovare una soluzione".

Papa Francesco

Sulla crisi in Libia è intervenuto oggi anche il pontefice. Francesco ha rivolto un pensiero alla Libia "che da molti anni attraversa una situazione conflittuale, aggravata dalle incursioni di gruppi estremisti e da un ulteriore acuirsi di violenza nel corso degli ultimi giorni". Un contesto "fertile terreno per la piaga dello sfruttamento e del traffico di essere umani, alimentato da persone senza scrupoli che sfruttano la povertà e la sofferenza di quanti fuggono da situazioni di conflitto o di povertà estrema. Tra questi, molti finiscono preda di vere e proprie mafie che li detengono in condizioni disumane e degradanti e ne fanno oggetto di torture, violenze sessuali, estorsioni".