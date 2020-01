Roma, 10 genaio 2020 - Diplomazia al lavoro per la Libia. Domani pomeriggio il premier libico Fayez al-Sarraj sarà ricevuto a Palazzo Chigi dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Ne dà notizia alle agenzia l'ambasciatore libico presso l'Unione europea Hafed Gaddur, precisando che è stato il primo ministro italiano ad invitare ufficialmente Sarraj a Roma.

Il premier Conte nella sua azione diplomatica, dopo l'incontro di domani con Serraj, lunedì mattina sarà in Turchia dal presidente, Recep Tayyip Erdogan. Nel pomeriggio di lunedì volerà poi in Egitto dove incontrerà il presidente, Abdel Fattah al Sisi.

E mentre Conte continua la sua opera diplomatica tra le due fazioni (mercoledì aveva ricevuto a Palazzo Chigi il generale Khalifa Haftar), della tregua a Tripoli proposta nei giorni scorsi da Russia e Turchia, programmata per domenica, non resta che l'annuncio (Il cessate il fuoco era stato accolto da Serraj ma respinto da Haftar).

Infatti la battaglia per la Libia continua, e su diversi fronti, sempre con maggiore ferocia. I combattenti che proteggono la capitale dall'offensiva dell'Esercito nazionale di Haftar rivendicano di aver ucciso una ventina di combattenti e di aver distrutto almeno due carri armati emiratini. Invece gli uomini della Cirenaica rispondono di aver conquistato un blindato turco e, ora che hanno preso Sirte, stanno puntando verso la strategica Misurata.

Di oggi anche la notizia di tre turchi uccisi, ma senza conferme ufficiali. Ma non sono i soli 'stranieri' a combattere per una o l'altra fazione, il presidente dell'Osservatorio siriano per i diritti umani, Rami Abdel Rahman, ha dato notizia anche di sei mercenari siriani morti negli scontri: fanno parte degli oltre 250 mandati in campo dalla Turchia.

Ma Ankara ha anche presentato un conto a Tripoli: la richiesta di saldare 2,7 miliardi di dollari come compensazione delle guerre dal 2011 a oggi, di cui un miliardo per per l'aiuto che viene fornito sul campo contro Haftar.

La diplomazia comunque non si arrende, e cerca almeno un cessate il fuoco, in vista della tanto attesa Conferenza di Berlino. A Bruxelles il consiglio per gli Affari esteri Ue è all'opera. Il ministro degli Esteri italiano, Luigi Di Maio, al termine del Consiglio straordinario ha detto: "E' importante trovare la data il primo possibile della conferenza di Berlino, perchè ci permetterà di mettere intorno ad un tavolo tutti gli attori di questa crisi e tutti gli attori di questa guerra".

Pessimista sui rischi di un conflitto, con conseguenze anche per la Ue, l'Alto rappresentante per la politica estera, Josep Borrell: "Primo, il rischio terrorismo. Sempre più viene individuata la presenza di combattenti che vengono dalla Siria e dal Sudan", ha spiegato. "Secondo, il rischio migrazione. Ci sono quasi 700 mila persone che vengono dai Paesi del sub-Sahara. Molti lavorano in Libia e non tutti loro vogliono venire in Europa. Ma a seconda della situazione in Libia potrebbero andarsene perchè possono perdere il loro lavoro. Il terzo - ha proseguito Borrell - è il rischio di destabilizzazione della regione". Senza sottovalutare la preasenza di "nuovi attori", in particolare Russia e Turchia che potrebbero, ha continuato Borrell, "cambiare la geopolitica del Mediterraneo centrale".