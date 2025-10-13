Ostaggi liberi, pace e gioia: Israele si risveglia dall’incubo. Firmato il patto di Sharm el-Sheikh

Tel Aviv, 13 ottobre 2025 – Gli israeliani hanno dovuto stropicciarsi gli occhi oggi quando dai tunnel di Gaza dove erano tenuti prigionieri da Hamas sono emersi uno dopo l’altro i 20 ostaggi ancora in vita. Di prima mattina alla Croce Rossa è stato consegnato un primo scaglione di sette di loro, in seguito si sono aggiunti gli altri 13. In territorio israeliano, a ridosso della Striscia, erano stati predisposti elicotteri ed ambulanze per eventuali ricoveri di emergenza. Alla luce dei video dei prigionieri divulgati in questi mesi da Hamas si temeva infatti che fossero ridotti a scheletri umani. Invece quei giovani apparivano rilassati e sorridenti.

Il momento del ritorno in Israele di uno dei 20 ostaggi, Matan Zangauker, tra la fidanzata e gli amici

A Tel Aviv la Piazza degli Ostaggi era gremita da migliaia di persone che volevano emozionarsi assieme nel seguire la fase conclusiva del grande dramma umano che per due anni ha sconvolto Israele. Ogni volta che sul maxi-schermo compariva il volto di uno degli ex ostaggi ci sono state esplosioni di gioia ed espressioni di gratitudine a Trump che col suo piano è riuscito a convincere Hamas a cedere le sue preziose “carte di scambio” e a convocare a Sharm el-Sheikh una grande conferenza di pace alla presenza di 20 leader stranieri. Una giornata indimenticabile, per gli israeliani, anche se turbata dalla decisione di Hamas di non restituire per il momento i resti di tutti i 28 ostaggi che due anni fa erano nelle loro mani. Ha consegnato solo i resti di quattro. Degli altri, ha informato, per ora non si trovano tracce. Israele ha fatto la propria parte rilasciando quasi 2.000 detenuti palestinesi, 250 dei quali condannati in passato per terrorismo.

Uno dei detenuti palestinesi, liberati da Israele, abbraccia la propria figlia a Khan Younis nel sud-est della Striscia di Gaza (Epa via Ansa)

A Ramallah (Cisgiordania) e a Khan Yunis (Gaza) sono stati accolti da decine di migliaia di persone. Ma 150 di essi sono destinati ad intraprendere la via dell’esilio, passando per l’Egitto.

L’abbraccio liberatorio di un detenuto palestinese, tornato libero a Ramallah (Afp)

Hamas ha cercato fino all’ultimo di scuotere le famiglie degli ostaggi. Ad un certo punto, mentre in Israele era arrivato solo il primo scaglione, i telefoni dei congiunti in attesa del secondo hanno cominciato a suonare. Il numero di origine era sconosciuto, ma accompagnato dalla dicitura “Al Aqsa”, la moschea di Gerusalemme. Incuriositi hanno risposto e sugli schermi è così comparso un miliziano di Hamas in uniforme che aveva accanto il loro congiunto. Fra le donne chiamate da Hamas c’era Einav Zingawker, la combattiva leader del movimento di sostegno alle famiglie degli ostaggi. Per due anni ha affrontato a viso aperto l’esercito ed il governo esigendo a gran voce di riavere indietro il figlio, Matan. E l’uomo di Hamas, gentilmente, le ha mostrato sul proprio cellulare il figlio che non vedeva da due anni. “Mamma, va tutto bene”, ha rassicurato Matan, lasciando la madre in singhiozzi.

Matan Zangauker coccolato dalla mamma Einav dopo il rilascio (Afp)

Allo stesso modo Bar Kuperstein, affiancato a Gaza da un uomo di Hamas, ha potuto vedere per la prima volta il padre, reduce da un incidente stradale in cui è rimasto paralizzato e con forti difficoltà nel parlare. Immagini che hanno suscitato la massima emozione nel Paese, come quelle della famiglia Miran. Il padre, quarantenne, era atteso in Israele da due figlie: Roni (quattro anni) e Alma, nata quando il padre era prigioniero. Per entrambe il concetto di padre era sintetizzato dalla sua foto in mostra nel salone, che esse baciavano la sera prima di andare a letto. Ieri, per la prima volta in due anni, quell’immagine è divenuta tridimensionale. Hanno potuto toccare con mano il padre in carne ed ossa e lui ha potuto sentirsi chiamare “Abba”, papà.

Evyatar David (Photo by Menahem Kahana / AFP)

Per tutta la giornata gli israeliani hanno seguito i drammi umani che si dipanavano in quelle ore memorabili. Poi l’attenzione è passata a Sharm el-Sheikh (Egitto) dove Trump – dopo una puntata a Gerusalemme – è giunto per presiedere una Conferenza di pace insieme con il presidente egiziano al-Sisi. All’ultimo momento è stato convocato il presidente palestinese Abu Mazen (a cui ancora a settembre Trump aveva negato il visto di ingresso negli Stati Uniti). Per alcune ore è apparso che anche Netanyahu dovesse raggiungere Sharm el-Sheikh ed il suo aereo personale era pronto a decollare. Ma poi il premier israeliano ha avuto un ripensamento – forse per ragioni di politica interna – e ha rinunciato a quella che poteva rappresentare un’occasione per rafforzare l’asse regionale moderato (Giordania, Egitto, Arabia Saudita, Emirati) di fronte alle forze emergenti di Turchia e Qatar.

A Sharm el-Sheikh Giorgia Meloni ha commentato con compiacimento che “la pace si costruisce con i fatti, non con le parole”. La conferenza, ha aggiunto, è stata “il frutto della determinazione della diplomazia internazionale e dell’attuazione della prima parte del piano Trump”. Il presidente, da parte sua, ha affermato che la premier italiana si sta mostrando “una leader molto forte e sta facendo un bel lavoro”.