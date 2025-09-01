Liam Cunningham dal Trono di Spade alla Flotilla per Gaza: "In mare con la voce della piccola Fatima”

L’attore irlandese Liam Cunningham, noto per il ruolo di Ser Davos in Game of Thrones, si è unito alla Global Sumud Flotilla, la più imponente missione marittima civile volta a rompere il blocco navale israeliano su Gaza. Durante una conferenza stampa di lancio a Barcellona, Cunningham ha mostrato il video di Fatima, una bambina di cinque anni che canta la sua canzone preferita dicendo che desidera che sia quella del suo funerale. La bambina è stata uccisa pochi giorni dopo. "Che mondo è questo, in cui un bambino di cinque anni pensa al proprio funerale?” ha domandato Cunningham.

Sir Davos del Trono di Spade, interpretato da Liam Cunningham

Chi è Liam Cunningham

Attore di teatro e cinema, Liam Cunningham è diventato celebre a livello internazionale grazie al ruolo di Ser Davos Seaworth nella serie "Il Trono di Spade”.

Da sempre impegnato in cause di giustizia sociale, l’attore ha deciso di partecipare alla Global Sumud Flotilla come gesto di solidarietà nei confronti dei civili coinvolti nella crisi umanitaria di Gaza.

Che cos’è la Global Sumud Flotilla e dov’è ora

La Global Sumud Flotilla è un’iniziativa lanciata nella seconda metà del 2025 da una coalizione internazionale di organizzazioni tra cui Freedom Flotilla Coalition e Global Movement to Gaza. L’obiettivo è rompere il blocco navale imposto su Gaza, consegnare aiuti umanitari e aprire un corridoio marittimo guidato dalla società civile.

La missione ha visto la partenza di oltre 50 imbarcazioni da Genova e Barcellona, con altre previste da Tunisia, Sicilia e Grecia nei prossimi giorni. Attivisti, medici, artisti e persone di ogni età provenienti da 44 Paesi hanno aderito: oltre 15.000 sono le registrazioni.

Nelle prime ore di oggi, 1° settembre, a causa di venti fortissimi — fino a 56 km/h — e condizioni meteorologiche avverse, il convoglio è stato costretto a rientrare a Barcellona per motivi di sicurezza. Non è stata ancora comunicata una nuova data di partenza.

Tensioni e reazioni israeliane

Il governo israeliano ha reagito alla partenza con durezza. Itamar Ben-Gvir, ministro della Sicurezza nazionale, ha definito i partecipanti un pericolo per la sovranità nazionale, annunciando che saranno trattati come terroristi e detenuti in strutture come Ketziot e Damon. Secondo i media israeliani, le autorità intendono anche sequestrare le navi e destinarle alla polizia marittima.

Da attore impegnato a testimone tra arte e attivismo civile, Liam Cunningham ha scelto di non voltarsi dall’altra parte. Il video di Fatima — “che canta la sua canzone del funerale” prima di essere uccisa — è diventato un monito atroce: un gesto simbolico che smuove, denuncia e chiama all’azione. Nel frattempo, la Global Sumud Flotilla è ferma a Barcellona, ma lo sguardo del mondo resta fisso sul Mediterraneo e sulla promessa di un prossimo tentativo.