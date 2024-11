L’ex portavoce di Bibi finito agli arresti. Il legale: "Fuga di notizie per conto del premier"

Dopo settimane di sgomento, la famiglia di Eli Feldstein ha deciso di far uscire allo scoperto con un’intervista clamorosa l’avvocato che difende il figlio, l’ex portavoce per la sicurezza del premier Benjamin Netanyahu (foto), arrestato per la fuga di documenti altamente classificati pubblicati da due media europei, e che ora rischia l’ergastolo con l’accusa di aver leso la sicurezza dello Stato. "Il mio assistito ha collaborato pienamente con gli inquirenti, ha spiegato tutto: Feldstein non lavorava per se stesso. Era un consulente per i media nell’ufficio del primo ministro, lavorava per il primo ministro", ha detto Oded Savoray a Channel 12. "Il premier è la persona autorizzata a ignorare la censura militare in Israele, è lui che ottiene tutto il materiale di intelligence, sa che cosa è consentito pubblicare, e che cosa è vietato. Feldstein era consapevole di agire legalmente, poiché agiva in nome del primo ministro. Era l’ufficio del premier che agiva tramite Feldstein. E oggi Feldstein è stato lasciato solo, solo, solo", ha dichiarato con fermezza l’avvocato Savoray. Quindi è passato all’affondo: "Quando, come dimostra l’atto d’accusa, l’assistente di Netanyahu, Jonatan Urich (che non è stato arrestato) scrisse a Feldstein dopo che il quotidiano tedesco Bild aveva pubblicato materiale tratto da un documento classificato presumibilmente fatto trapelare da Feldstein, dicendogli ‘il capo è felicè... ecco questo chiude il cerchio. Feldstein ha lavorato per il primo ministro".