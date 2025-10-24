Leva militare obbligatoria, si adegua anche la Croazia (dopo la Germania). E l’Italia?

Roma, 24 ottobre 2025 – Dopo il disegno di legge sul servizio militare volontario che dovrebbe entrare in vigore all'inizio del prossimo anno in Germania, anche la Croazia si adegua. Il parlamento ha approvato la reintroduzione della leva obbligatoria per rafforzare le capacità difensive del Paese, in un contesto di crescenti minacce globali e della guerra in Ucraina. La Croazia aveva abolito il servizio militare obbligatorio nel 2008, un anno prima di entrare nella Nato.

La Croazia reintroduce il servizio militare

La misura entrerà in vigore all'inizio del 2026. Circa 18mila giovani, a partire dai 18 anni, saranno chiamati a seguire una formazione militare di due mesi. Le donne saranno esentate e gli obiettori di coscienza potranno optare per un servizio civile alternativo di tre-quattro mesi. I coscritti riceveranno 1.100 euro al mese e chi completerà il servizio militare potrà avere vantaggi nei concorsi pubblici.

Obiettivo: rafforzare le capacità difensive croate

L'attuale situazione geopolitica richiede il ripristino dell'addestramento militare di base per rafforzare le capacità difensive del Paese, secondo gli esponenti del governo croato. "Stiamo assistendo a un aumento di vari tipi di minacce... che richiedono reattività ed efficienza da parte della comunità nel suo complesso”, ha dichiarato il ministro della Difesa Ivan Anusic, del partito conservatore al governo HDZ. La legge, approvata con 84 voti favorevoli su 151, ha suscitato critiche da parte delle opposizioni di sinistra, che l'hanno definita discriminatoria verso le donne e gli obiettori di coscienza.

Leva “a sorteggio” in Germania

Anche in Germania fa discutere il disegno di legge sul servizio militare volontario, che dovrebbe entrare in vigore all'inizio del prossimo anno. La leva sarebbe su base spontanea, ma, con la compilazione di un questionario sulla propria salute e costituzione fisica da parte dei nati dopo il 31 dicembre 2007, si introdurrebbe la possibilità di riprendere il servizio militare obbligatorio, in caso di peggioramento della situazione della sicurezza nel Paese o di esaurimento delle opzioni di servizio volontario.

Non si arresta la polemica sul progetto del governo Mertz, di ricorrere a un sistema di lotteria per decidere a caso chi arruolare. Secondo la rete giornalistica RND, sarebbe prevista una selezione casuale di giovani uomini per colloqui e controlli, scelti tra coloro che avranno compilato il questionario. Se non dovessero presentarsi abbastanza volontari per il servizio militare, una parte di questi verrebbe arruolata obbligatoriamente per un periodo di sei mesi.

E in Italia? “Servirebbero almeno 40mila riservisti”

In Italia il dibattito sulla necessità di rafforzare la difesa con l’ingaggio di 40mila militari in più (nell’ambito di uno studio dello Stato maggiore della Difesa su scenari futuri) ha agitato la politica e stupito l’opinione pubblica. Secondo il capo di Stato maggiore dell’Esercito, generale Carmine Masiello “le limitazioni dell’attuale modello appaiono evidenti se analizziamo le richieste avanzate dall’Alleanza atlantica nell’ambito degli obiettivi 2025 e diventa più significativo se confrontato con la necessità di assicurare ulteriori forze dell’esecuzione del piano militare di difesa nazionale”. Per Masiello è evidente “la necessità di un incremento dell’organico fra le 40-45mila unità, definendo un modello in chiave Nato fra le 133-138mila unità”.