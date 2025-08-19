L’Europa vuole una tregua in Ucraina. “Putin ha accettato le garanzie di sicurezza”. Verso l’incontro a tre con Donald e Zelensky

Washington, 19 agosto 2025 – La lieta novella arriva all’inizio della conferenza stampa che precede i colloqui tra Donald Trump e i sette leader europei che scortano Zelensky a Washington: "Putin ha accettato le garanzie di sicurezza per l’Ucraina". Di più non dice, il presidente americano, prima del vertice che si svolge quando in Italia è notte, ma il dado è tratto. Cerimonioso, elogia gli ospiti. I convenuti ricambiano solerti. Come d’abitudine, Trump non perde l’occasione per coprirsi di lodi, sostiene di aver messo fine a tutte le guerre tranne a quella in Ucraina, e nessuno è tanto scortese da ricordargli Gaza. Rivendica di aver fatto tacere le armi in ben sei conflitti, assicura che la strada per arrivare al lieto evento anche a Kiev è aperta. Decisivo sarà il trilaterale che si terrà "tra 7 o 15 giorni" del quale si occuperà con Putin, che ha ragguagliato interrompendo il summit con i leader per poi riprenderlo. "Il presidente russo vuole fare un accordo per me", le parole – carpite da un microfono – che il tycoon sussurra a Macron prima del vertice.

Gli europei vengono chiamati dall’ospite a dire la loro uno per uno. Zelensky gongolante per "la miglior conversazione avuta con Trump finora", apre le danze. Segue il sempre più zelante segretario generale della Nato, Rutte: "Se Trump parteciperà alle garanzie di sicurezza sarà una grandissima svolta". La presidente della commissione Ue, von der Leyen, mette sul tavolo un tema dolente: "Tutti i bambini ucraini che sono stati rapiti devono tornare alle loro famiglie". Poi si passa ai capi di stato e di governo: qui l’ordine degli interventi ha un suo significato che di certo non è dispiaciuto alla premier italiana. Comincia il cancelliere tedesco Merz, ma subito dopo la palla passa a Giorgia Meloni. Il presidente francese Macron viene chiamato per terzo ed è l’unico a polemizzare un po’: "Il trilaterale sia seguito da un vertice a 4 con l’Europa". Lo stesso Trump del resto, riconosce che il vecchio Continente è "la prima linea di difesa" dell’Ucraina.

La missione militare europea che Macron continua a vagheggiare non è esclusa ma neppure confermata, dipenderà dal parere di Putin che, al momento, considererebbe l’invio di truppe un atto ostile; se poi darà il semaforo verde tutto cambierà e anche l’Italia a quel punto invierà le sue truppe. Per ultimo, parla il premier britannico Starmer. Solo sul cessate il fuoco la compattezza un po’ si incrina: per Trump "non è necessario per la pace". Merz non ci sta: "Non riesco a immaginare un trilaterale senza tregua". E Macron concorda: "Va garantita la sicurezza di tutti i paesi europei". Giorgia glissa. Ma l’ombra non è tale da indurre il timore, almeno per ora, di vere spaccature. Il passo avanti verso la fine della guerra in Ucraina ieri c’è stato, anche se è tutto da verificare. Non era la sola posta in gioco dell’appuntamento di Washington. Altrettanto rilevante, appunto, uscirne con l’unità dell’Occidente confermata. A insistere sull’importanza di non arrivare a spaccature tra le due sponde dell’Atlantico era stata Giorgia Meloni. Alle 11 del mattino (ora locale), prima di infilarsi nella girandola dei vertici (con gli altri leader Ue ha visto Zelensky prima del colloquio con Trump) aveva insistito sull’unità dell’Occidente come "strumento per costruire la pace".

L’incontro nella capitale americana non solo è stato il secondo atto della trattativa per porre fine alla guerra in Ucraina, ma è servito anche per mettere ordine nello schieramento occidentale. Con la premier italiana che, fin dall’inizio, aveva calmierato le attese: "Non ci sono soluzioni facili quando si tratta di fermare una guerra. Bisogna esplorare tutte le soluzioni possibili per garantire la pace". Insomma, alla Casa Bianca si cerca di percorrere il primo miglio, che di solito è il più importante, non si punta ad arrivare al traguardo. Quel che Trump ha offerto a Zelensky in cambio del suo parziale cedimento sulla sovranità territoriale, sono garanzie di sicurezza. Una delle ipotesi sul tavolo è la proposta italiana: allargare a Kiev ciò che prevede l’articolo 5 della Nato, ovvero che qualsiasi attacco all’Ucraina sia considerato un attacco contro gli stati dell’Alleanza.

Molto più spinosa l’altra metà della trattativa su cosa l’Ucraina deve cedere. Al di là delle dichiarazioni di principio, i leader europei sanno perfettamente che dopo tre anni di guerra è fuori dalla realtà chiedere a chi ha occupato alcuni territori di lasciarli tutti. In discussione c’è pure una questione meno epocale, ma significativa: dove si svolgerà il terzo round. L’Italia continua a parlare di Roma ma tutti sanno che con il mandato di cattura della Corte penale internazionale che pende su Putin l’appuntamento rischierebbe di diventare più imbarazzante che altro. Il problema si pone anche per la Svizzera, altra Nazione gettonatissima per i colloqui. Allo stato la location indicata come più probabile ma tutt’altro che certa è la Turchia.