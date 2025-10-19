L’Europa fa scudo a Kiev

Almeno nei convenevoli sono migliorati, ma il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, torna a Kiev, dal faccia a faccia con Donald Trump, a mani vuote. E probabilmente anche con una certa dose di nervoso. Per il momento, i missili di crociera a lungo raggio Tomahawk, rimangono un miraggio. Il presidente Usa, dopo un’iniziale, possibile apertura, ha fatto marcia indietro, sostenendo che la vendita dei razzi rappresenterebbe per la Russia un’escalation. Axios, testata sempre molto bene informata su quello che succede alla Casa Bianca, ha parlato di una "conclusione brusca" dopo due ore di faccia a faccia.

"Penso che abbiamo finito, vediamo cosa succede la settimana prossima" avrebbe detto Trump, con evidentemente riferimento al vertice di Budapest, di cui non c’è ancora la data e soprattutto non si è ancora capito come il presidente russo Putin potrà atterrare in Ungheria senza incorrere nell’arresto per il mandato di cattura internazionale previsto dalla Corte penale internazionale de L’Aja. "Sicuramente Zelensky voleva qualcosa in più – ha commentato Andrew Spannaus, analista americano e autore del podcast ‘That’s America prodotto da Radio24 –. In realtà Trump utilizza questo tema per cercare di parlare con Putin e convincerlo che è meglio mettersi al tavolo negoziale. Per l’Ucraina e chi la sostiene, dunque, non è cambiato molto. Si torna alla situazione che abbiamo visto dopo agosto, con Trump che spera di intavolare una trattativa".

In conferenza stampa, il numero uno di Kiev ha dichiarato che Putin ha paura dei Tomahawk perché sono un piano molto potente. Occhi puntati su Budapest, dunque, con il presidente Zelensky che non ha perso tempo e ha chiamato i leader europei. Sempre secondo Axios, il premier inglese, Keir Starmer ha proposto di collaborare con gli Stati Uniti per elaborare un piano di pace per l’Ucraina, sulla falsariga del piano in 20 punti di Trump per Gaza. Mark Rutte ha proposto una chiamata urgente tra i consiglieri per la sicurezza nazionale europei nel fine settimana. Il timore di Bruxelles è che una rinnovata sintonia fra Trump e Putin possa avere come conseguenza un disimpegno in Ucraina o la proposta di un accordo che vada troppo a svantaggio di Kiev.

"Le posizioni dei leader europei – continua Spannaus – sono abbastanza relative. Trump oggi si sente più forte, anche a causa del Medio Oriente, e sicuramente pretenderà qualcosa in più da Putin rispetto all’ultima volta. Io però vedo un problema di fondo: la Russia non fermerà la guerra senza avere davanti una chiara prospettiva di accordo, anche se non definitivo. Quindi la richiesta di un cessate il fuoco totale, "e poi trattiamo", resta ferma dov’era qualche mese fa. Trump ha lanciato la sua idea di ’congelare il conflitto qui’, che dal mio punto di vista è anche una buona idea, ma ci sono ancora tanti altri fattori da sistemare: le garanzie di sicurezza, la presenza di truppe, tutti punti che la Russia non vuole accettare".