"L’Europa è sotto attacco ma non riesce a reagire. È necessario un federalismo flessibile"

"Il mondo è cambiato, l’Europa è sotto attacco e ha un’unica via davanti a sé". Dal Teatro Campoamor di Oviedo, dove ha ricevuto il Premio Princesa de Asturias per la Cooperazione Internazionale, Mario Draghi (nella foto) torna a parlare del presente e del futuro dell’Unione Europea. Per i giurati, l’ex presidente della Bce è "una figura chiave della difesa dell’integrazione europea". Draghi ha rinnovato il suo monito, finora inascoltato: l’Ue deve imboccare la via di un "federalismo pragmatico", capace di agire su temi strategici anche al di fuori dei meccanismi più lenti del processo decisionale. "Un federalismo flessibile – ha spiegato – fondato su coalizioni di volenterosi attorno a interessi comuni, perché non tutti i Paesi possono muoversi allo stesso ritmo".

Il suo appello arriva mentre il Consiglio europeo mostra nuove divisioni, con l’Ungheria fuori dal consenso sull’Ucraina e lo stallo sull’uso degli asset russi per Kiev. Divergenze anche su competitività e Green Deal, tanto che un Consiglio straordinario è previsto il 12 febbraio, con Draghi e Letta invitati. "Abbiamo costruito la nostra prosperità sull’apertura – ha detto – e oggi affrontiamo protezionismo e azioni unilaterali; abbiamo creduto nella diplomazia e vediamo il ritorno della forza militare". L’Europa, ha concluso, "ha sempre reagito alle crisi, ma la domanda è: quanto grave deve diventare questa perché i nostri leader trovino la volontà politica di agire?".