Vilnius, 9 settembre 2025 - Il Servizio immigrazione della Lettonia ha riferito che 841 cittadini russi dovranno lasciare il Paese entro la metà di ottobre per non aver superato il test di lingua lettone necessario per il rinnovo del permesso di soggiorno a tempo illimitato. L'espulsione arriva a tre anni dall'introduzione della clausola che prevede il superamento di un esame di lingua (livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue) per la concessione e il rinnovo dei documenti di soggiorno per i cittadini di Paesi terzi. Il 46% dei cittadini russi residenti in Lettonia ha già superato l'esame di lingua.

La portavoce del ministero degli Esteri russo Zakharova

I piani della Lettonia di espellere 841 cittadini russi sono un "mostruoso esempio di neonazismo", ha dichiarato all'agenzia di stampa russa Tass la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. "Questo è un esempio mostruoso di qualcosa che non ha altro nome che neonazismo. Perché, sulla base della nazionalità, anche per intimidire le persone di madrelingua russa e di cultura russa, vengono adottate misure per costringere la popolazione ad abbandonare il territorio, senza alcuna base legale, contrarie alla morale e all'etica", ha sottolineato la diplomatica.